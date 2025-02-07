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桃園通勤族、學生注意！台灣燈會期間 鄰近27公車站暫停服務
2025台灣燈會「光的遊戲場」今晚登場，周邊道路配合開展多有交通管制，鄰近27處公車站點也會陸續暫停接駁服務，受影響的公車路線達31條；事關民眾通勤通學權益，交通局表示已請客運業者加強宣導燈會期間改站搭乘，也請民眾包容見諒。
今年台灣燈會分有「主燈展演場」與「光的遊戲場」2大燈區，前者12日點燈，後者今晚搶先登場，配合活動交通管制，鄰近公車站有15個點僅單向停靠，另有12個點雙向不停靠。
交通局指出，單向不停靠的公車站點有青昇宮、青昇一街口、創價學會、大園國際高中、大成大智路口、領航南文德路口、領航南公園路口、青埔國中、領航北民權路口、永裕路口、桃園捷運體育園區站（領航北路）、中壢免費公車的青昇一街口與高鐵桃園站（3號出口）、新屋免費公車的高鐵南永興路口。
雙向不停告站點則有青埔、青埔智遠一街口、中厝、瑞士社區、文智文德路口、捷運桃園體育園區站、桃園國際棒球場、青埔國小、中壢免費公車的青塘園、青埔國中和永裕路口。
交通局表示，站點停駛將影響31條公車路線運行，但由於燈會時間短，加上避免日後民眾公車路線站點混淆，未規畫臨時站，對通勤通學需求確實有影響，近日已請業者加強宣導轉乘事宜，也請民眾見諒。
另外，因應燈會人潮眾多，交通局也安排部分公車路線加開班次，「206D」增班20班、高鐵端末班車延至深夜11時50分，「171」增班7班、中壢端末班車延凌晨0時10分，「170」增班14班、高鐵端末班車延至深夜11時，「302」、「707」和「208」也分別增1到2班，末班車均延至深夜10時40分之後。詳細資訊可至桃園公車動態資訊網(https://ebus.tycg.gov.tw/ebus)查詢。
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