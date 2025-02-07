快訊

30年老宅免等都更！內政部推「老宅延壽」三補助方式曝

台中「咖波貓」遭暗殺畫面曝！利器環繞猛割裂兩半消風

獨／高雄驚悚殺人剝皮還分屍 狠心凶嫌一句話撇清恐怖行徑

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園通勤族、學生注意！台灣燈會期間 鄰近27公車站暫停服務

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
通勤族、學生注意！台灣燈會期間，周邊27公車站將暫停服務，須改站搭乘。記者陳俊智／攝影
通勤族、學生注意！台灣燈會期間，周邊27公車站將暫停服務，須改站搭乘。記者陳俊智／攝影

2025台灣燈會「光的遊戲場」今晚登場，周邊道路配合開展多有交通管制，鄰近27處公車站點也會陸續暫停接駁服務，受影響的公車路線達31條；事關民眾通勤通學權益，交通局表示已請客運業者加強宣導燈會期間改站搭乘，也請民眾包容見諒。

今年台灣燈會分有「主燈展演場」與「光的遊戲場」2大燈區，前者12日點燈，後者今晚搶先登場，配合活動交通管制，鄰近公車站有15個點僅單向停靠，另有12個點雙向不停靠。

交通局指出，單向不停靠的公車站點有青昇宮、青昇一街口、創價學會、大園國際高中、大成大智路口、領航南文德路口、領航南公園路口、青埔國中、領航北民權路口、永裕路口、桃園捷運體育園區站（領航北路）、中壢免費公車的青昇一街口與高鐵桃園站（3號出口）、新屋免費公車的高鐵南永興路口。

雙向不停告站點則有青埔、青埔智遠一街口、中厝、瑞士社區、文智文德路口、捷運桃園體育園區站、桃園國際棒球場、青埔國小、中壢免費公車的青塘園、青埔國中和永裕路口。

交通局表示，站點停駛將影響31條公車路線運行，但由於燈會時間短，加上避免日後民眾公車路線站點混淆，未規畫臨時站，對通勤通學需求確實有影響，近日已請業者加強宣導轉乘事宜，也請民眾見諒。

另外，因應燈會人潮眾多，交通局也安排部分公車路線加開班次，「206D」增班20班、高鐵端末班車延至深夜11時50分，「171」增班7班、中壢端末班車延凌晨0時10分，「170」增班14班、高鐵端末班車延至深夜11時，「302」、「707」和「208」也分別增1到2班，末班車均延至深夜10時40分之後。詳細資訊可至桃園公車動態資訊網(https://ebus.tycg.gov.tw/ebus)查詢。

通勤族、學生注意！台灣燈會期間，周邊27公車站將暫停服務，須改站搭乘。記者陳俊智／攝影
通勤族、學生注意！台灣燈會期間，周邊27公車站將暫停服務，須改站搭乘。記者陳俊智／攝影

春節 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

中央要嘉縣市籌財源蓋輕軌 市府提「6大理由」請中央信守承諾

「比高鐵便宜但時間久」他好奇搭台鐵有何優勢 眾人揭1關鍵：就是方便

2025台灣燈會下周桃園開展 台鐵6天加開41列次疏運

張善政回應罷免潮稱「市府會幫忙」 罷團質疑行政不中立

相關新聞

年菜吃5天吃到怕！爸搬「神器」火速消滅 一家人瞞媽偷吃披薩

你家過年剩下的年菜會吃多久呢？一名女網友發文分享，她家裡比較傳統，過年總是會留下一堆年菜，要一直吃到初五才能全部解決，但同樣的菜色讓他們吃得很膩，因此當媽媽外出時，爸爸事先訂披薩、用最快的速度把剩菜倒進廚餘機裡，偷吃披薩也要用最快速度，且不能發出太大聲響，「整個過程膽戰心驚」，最後順利完成這場「戰役」。

桃園通勤族、學生注意！台灣燈會期間 鄰近27公車站暫停服務

2025台灣燈會「光的遊戲場」今晚登場，周邊道路配合開展多有交通管制，鄰近27處公車站點也會陸續暫停接駁服務，受影響的公...

2月6日初九「天公生」禁忌曝！不能曬內褲、別亂發誓、別說這字會衰

今年陽曆2月6日，也是農曆的大年初九「天公生」。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，「天公生」在傳統習俗上有許多禁忌，當天別做這些事，以免惹禍上身。

迎燈排、逐燈祭 彰投元宵盛事

彰化縣元宵節盛事「白沙坑迎燈排」2月10到12日在花壇鄉文德宮登場，傳承197年，與北天燈、南蜂炮齊名。南投埔里「森林逐...

平溪天燈節20呎金蛇吸睛、12呎雙心蛇年主燈喜迎情人節

2025新北市平溪天燈節首場8日在平溪國中登場，元宵節當天另在十分廣場舉辦。觀光旅遊局今天公開展示20呎金蛇主燈、12呎...

大年初九「拜天公」前一日深夜可開拜 民俗禁忌要注意

今年大年初九是2月6日，依照民俗信仰要拜天公，祭祀時間可從5日深夜11時起至隔天（6日）清晨7時都可，命理師楊登嵙說，祭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。