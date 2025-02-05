平溪天燈節20呎金蛇吸睛、12呎雙心蛇年主燈喜迎情人節

2025新北市平溪天燈節首場8日在平溪國中登場，元宵節當天另在十分廣場舉辦。觀光旅遊局今天公開展示20呎金蛇主燈、12呎雙心蛇年主燈，將與民眾施放的天燈一起冉冉升空，為眾人獻上蛇年祝福。

新北市觀光旅遊局表示，今年平溪天燈節平溪國中場次8日晚間熱鬧登場，市長侯友宜將與出席貴賓共同施放20呎大型金蛇主燈。平溪場天燈節天燈施放，結合創新「好運蛇進來」光雕秀，將帶給大家全新視覺饗宴。

觀光局今天在平溪國中活動中心展示兩場次主燈，為活動揭開序幕。平溪場主燈是有著「金蛇呈祥」寓意的20呎金蛇天燈，可愛俏皮的金蛇巨燈承載著滿滿的蛇年新春祝福，8日將由重量級貴賓們施放至高空。12日十分場主燈呼應西洋情人節，首次設計12呎蛇年雙心天燈，由金蛇與粉紅蛇雙蛇天燈併攏形成巨大愛心，為世上所有有情人獻上愛與幸福。

平溪天燈節首場活動，代言人李多慧也將現身平溪國中，帶領民眾施放天燈，共同以天燈祈福「蛇麼都會」。今年也有來自17個國家，超過50名國際交換學生組成「國際天燈先鋒團」，在平溪國中參與百盞天燈齊放盛況，在平溪天燈節為全世界祈福。

觀光局說，8日的天燈節活動，首次結合光影表演「好運蛇進來」天光蛇影光雕秀，在眾人施放天燈時，光雕金蛇也將靈動穿梭於眾人足下，為全場帶來好運，更祝福現場所有人蛇來運轉、蛇福泰吉。

平溪天燈節第2場，12日元宵節當天將在十分廣場舉行，邀請民眾施放天燈同同慶祝元宵佳節，及迎接即將來到的與西洋情人節。