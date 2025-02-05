大年初九「拜天公」前一日深夜可開拜 民俗禁忌要注意

今年大年初九是2月6日，依照民俗信仰要拜天公，祭祀時間可從5日深夜11時起至隔天（6日）清晨7時都可，命理師楊登嵙說，祭祀時有禁忌需留意，包括祭祀前要齋戒沐浴、祭品不可有葷食、燒金的金紙需用天公金等等。

命理師楊登嵙說，2月6日是大年初九，在民俗信仰是玉皇大帝的聖誕，俗稱「天日」；臺灣閩南稱之為「天公生」，意思就是天公的生日。玉皇大帝亦即上古時的昊天上帝，簡稱為「上帝」或「玉帝」，又稱為天公祖、玉天大帝、皇天上帝、昊天金闕玉皇大帝等，道經則多稱為玉皇大天尊、玄穹高上帝。

楊登嵙說，一般祭拜天公的時間在農曆正月初九凌晨子時一到（深夜11時至隔天凌晨1時），今年2025年2月5日深夜11點便可開始，直到翌日清晨7時以前，因為天公的神格非常尊貴，因此越早敬供越有誠意。準備金紙：天金、太極金、壽金、刈金、福金(合稱「五色金」)、甲馬、白錢、金錢（或稱「黃錢」）。

祭拜方式分成兩種：

一、正式：供桌又分「頂桌」和「下桌」，一般居民在家正式祭祀天公時，一律要在正廳「天公爐」下或戶外沒有遮蔽的地方擺設祭壇，桌旁兩側各用紅線拴上一枝甘蔗，祈求錢財能夠節節高升；供桌又分「頂桌」和「下桌」。

「頂桌」是給玉皇大帝的，相傳玉帝茹齋禁葷，因此全為素食，墊金紙把八仙桌墊高，再系在兩條長凳上，在桌前繫上吉祥圖案的桌圍，上面供奉三個燈座（三官大帝：天官、地官、水官）。

神位用紅綢墨書而成，前面為香爐，兩邊為燭台，爐前放紮著紅紙的麵線塔（紮紅紙麵線三束也可），排列五果，包括香蕉(招)、李子(你)、梨子(來)、鳳梨(旺)、柑橘(吉)等任取五樣、六齋（金針、桂圓、菜心、香菇、綠豆、海帶、木耳、豌豆等任取六樣），前設清茶三杯。

在頂桌底面另置一桌，謂之「下桌」為供奉玉皇大帝從神所設，除五牲（雞、鴨、魚、豬肉或豬肚、豬肝）外，還有糕仔、米棗、生仁、紅龜粿等。

二、簡單式：供桌沒有「頂桌」和「下桌」，只有單一平面，在家門口外沒有遮蔽的的地方設供桌，就像平常拜門口一樣，只有平常的供桌，但為求尊崇之意，會在供桌的四隻腳底下墊上壽金，供品一定要素的，絕對不可以拜葷食，一般是5種水果。

天公因為神格至尊，唯恐有所瀆辱，祭禮中有些禁忌必須遵守：

一、 首先祭祀前一律都要齋戒沐浴。

二、 有「頂桌」和「下桌」的正式祭祀，「頂桌」一定是素食或水果，「下桌」牲禮中的所獻的全雞必需是閹過的公雞，鳳頭雞、白毛雞、母雞均不能用，以示對天公的尊敬。

三、 簡單式祭祀供品一定是素食或水果，不可以葷食。

四、 燒給天公的金箔也與其他神明不同，需用特製的大型「天公金」﹙大壽金紙﹚，比一般金紙大一倍以上。

五、 祭祀當日禁止屠宰。

六、 不能曝曬女性的內衣褲及傾倒便桶，以免不敬。

七、 禁忌男人揹水、做飯，據說如此可能罹患疾病。

八、 不可口出髒話穢語，以免褻瀆了尊貴的天公而受到處罰。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。