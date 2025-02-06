迎燈排、逐燈祭 彰投元宵盛事

你家過年剩下的年菜會吃多久呢？一名女網友發文分享，她家裡比較傳統，過年總是會留下一堆年菜，要一直吃到初五才能全部解決，但同樣的菜色讓他們吃得很膩，因此當媽媽外出時，爸爸事先訂披薩、用最快的速度把剩菜倒進廚餘機裡，偷吃披薩也要用最快速度，且不能發出太大聲響，「整個過程膽戰心驚」，最後順利完成這場「戰役」。

2025-02-05 13:25