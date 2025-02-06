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迎燈排、逐燈祭 彰投元宵盛事

聯合報／ 記者林宛諭賴香珊／連線報導
南投埔里森林逐燈祭將於2月8日點燈，燈區有由鎮民繪製800顆燈籠組成的巨大貪食蛇燈籠牆。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里森林逐燈祭將於2月8日點燈，燈區有由鎮民繪製800顆燈籠組成的巨大貪食蛇燈籠牆。圖／埔里鎮公所提供

彰化縣元宵節盛事「白沙坑迎燈排」2月10到12日在花壇鄉文德宮登場，傳承197年，與北天燈、南蜂炮齊名。南投埔里「森林逐燈祭」8日點燈，全長1.8公里「哲學之路」步道，營造29處光點，氣勢磅礴。

彰化縣長王惠美說，白沙坑迎燈排2008年登錄為彰化重要無形文化資產，文德宮供奉福德老爺是全國唯一頭戴官帽的土地公。10到12日迎燈排，活動包括擲筊祈求招財金、發放蛇年小提燈、Q版老爺公仔請回家，還有明世界掌中藝術團、梨芳園北管樂團演出。

縣府與旅行社合作推出長青卡一日遊，65歲以上報名，贈送限量旅行包，文德宮加碼提供Q版老爺公仔，另提供10枚紀念幣供遊客擲筊祈福。

埔里鎮「森林逐燈祭」與傳統燈會不同，以「哲學之路」作為展場，從地母廟端進、天旨宮端出，全長約1.8公里，透過沿路29處光點，展出藝術創作、燈光效果結合自然地景，呈現森林燈會。

展品有鎮民繪製800顆組貪食蛇燈籠牆，竹簍彩繪燈籠，螢光彩繪勾勒花草世界，藝術家合作拼湊連續畫，超萌的噗哩吉祥物霓虹燈。工藝聞名的「中寮之藝」參與展出，融入暨大學生共同創作成果；另結合紙織布工藝，營造光影流轉氛圍，「金蛇百倍」以巨蛇盤旋夜空，氣勢磅礡。開幕由長笛音樂家謝志偉率枇杷不老樂團、吹笛手家族演出。

元宵節 春節 燈會 蛇年 農曆過年

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