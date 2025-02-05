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4萬發焰火齊發 台南聖母廟落焰管制區今年擴大500公尺
台南安南區正統鹿耳門聖母廟年度盛事「花火迎春」高空煙火秀8日登場，今年以「祥蛇獻瑞喜氣臨，聖母庇佑願平安」為主題，結合無人機、LED彩光，營造「火、光」視覺變化；有鑑於去年曾有民眾遭煙火落焰炸傷，廟方今年也要求煙火廠商擴大管制範圍達300至500公尺。
鹿耳門聖母廟表示，「花火迎春」系列活動一年比一年盛大，今年加入無人機燈光展演秀，以科技結合宗教信仰，展現媽祖的神威與庇佑，屆時將有500台無人機、360度LED環景燈光秀，搭配3階段、共長達67分鐘的高空煙火秀及12座蜂炮城，4萬發焰火齊發，可望會相當壯觀。
廟方提到，希望透過一系列活動，讓更多年輕世代認識傳統文化，也提醒所有參與的信眾、遊客，應遵守相關安全規範，特別是在參加炸蜂炮及搶春牛等活動時，要穿戴適當的防護裝備，並依照現場工作人員指導，讓活動能順利進行。
正統鹿耳門聖母廟煙火秀每年都吸引大批拍攝影愛好者，活動前更會先在廟埕廣場架相機腳架「卡位」，近年來透過廟方加強宣導與管制，今年架相機腳架的情況已大幅減少，此外，去年因有民眾不慎遭煙火落焰炸傷，今年廟方也擴大落焰安全管制區，讓民眾能在安全的情況下，欣賞高空煙火秀、迎接新春。
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