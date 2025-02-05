4萬發焰火齊發 台南聖母廟落焰管制區今年擴大500公尺

台南安南區正統鹿耳門聖母廟年度盛事「花火迎春」高空煙火秀8日登場，今年以「祥蛇獻瑞喜氣臨，聖母庇佑願平安」為主題，結合無人機、LED彩光，營造「火、光」視覺變化；有鑑於去年曾有民眾遭煙火落焰炸傷，廟方今年也要求煙火廠商擴大管制範圍達300至500公尺。

鹿耳門聖母廟表示，「花火迎春」系列活動一年比一年盛大，今年加入無人機燈光展演秀，以科技結合宗教信仰，展現媽祖的神威與庇佑，屆時將有500台無人機、360度LED環景燈光秀，搭配3階段、共長達67分鐘的高空煙火秀及12座蜂炮城，4萬發焰火齊發，可望會相當壯觀。

廟方提到，希望透過一系列活動，讓更多年輕世代認識傳統文化，也提醒所有參與的信眾、遊客，應遵守相關安全規範，特別是在參加炸蜂炮及搶春牛等活動時，要穿戴適當的防護裝備，並依照現場工作人員指導，讓活動能順利進行。