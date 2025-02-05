2025台灣燈會下周三亮相 周邊徒步區管制10日先行
2025台灣燈會12日在高鐵桃園站前廣場開幕，桃園市政府因應龐大賞燈人潮，會場周邊道路10日起封閉管制，YouBike在高鐵桃園站3號出口與青塘園的借還點也暫停營運至燈會結束，市府交通局呼籲民眾提前規畫行程並遵守現場人員指引，才能玩得盡興。
交通局表示，因應燈會布展，中壢區洽溪路南側上個月20日已陸續封閉管制，沿途青埔路、公園路、文德路和民權路部分路段在開燈期間（周五到周日，每天上午9時到晚上11時）也將封路做行人徒步區，永園路部分路段配合市集周一到周四下午1時到晚上11時也將實施車行管制。
針對高鐵旅客臨停接送需求，除高鐵北路一段靠近高鐵8號出口處有接送區外，青峰路一段靠近3號出口處也有第2接送區；因應展區人潮眾多，位於展區內的YouBike高鐵桃園站3號出口與青塘園2個借還點也將暫停營運，另會增設高鐵站前青埔路二段路口設臨時暫，滿足民眾需求。詳細資訊可至2025台灣燈會官方網站(https://2025taiwanlanternfestival.org/Traffic)查詢。
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