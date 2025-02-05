台灣燈會重返桃園 寶可夢、AI列車打造科技光影盛宴

台灣燈會時隔9年重返桃園，位於A19站的燈區將於7日周五開始試營運。本次燈會特別引進知名IP寶可夢，還設置向世界冠軍中華隊致敬的「光耀之球」光之投影，市長張善政表示，各相關局處已做好周全準備，期待給遊客最佳體驗。

今年燈會以「光聚千塘」為主題，分為「光的遊戲場」（A19桃園體育園區站）及「主燈展演場」（A18高鐵桃園站）兩大展區。除觀光署與台鐵合作推出「微笑冠軍號」主題彩繪列車，桃園捷運也推出「快樂桃子號」主題列車，首度運用AI科技讓列車與燈會現場的「時空之塔」燈組連動，讓遊客從搭車開始就能體驗燈會氛圍。

為方便民眾參觀，市府推出多項交通優惠措施，包括桃園市民卡及桃捷一日票5折優惠；配合桃園購物節，也有超過150家在地特色店家提供消費優惠，並結合Google五星評論打卡活動，另有45家旅宿業者推出房價折扣、溫泉券、下午茶等優惠方案。

觀旅局表示，為吸引國際旅客，觀光局在香港、日本、泰國等地宣傳，包括邀請3組香港網紅拍攝影片、在東京新宿車站、曼谷Terminal 21購物中心及香港叮叮車投放廣告。國際旅客來台參觀可獲得蛇年小提燈、限量版小禮品及觀禮台券等專屬好禮。

為了豐富燈會內容，市府也特別舉辦「全國花燈競賽」，邀請全台各地的燈會愛好者、藝術家、設計師及學生團體共同參與，共計5組289件作品參賽。