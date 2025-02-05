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台灣燈會將至！桃園2大展區預計湧人潮 停車攻略一次看

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
2025台灣燈會將在2月7日登場，警方規劃A18、A19周邊停車場免費停車，鼓勵民眾多利用大眾運輸避免人車壅塞。記者周嘉茹／翻攝
2025台灣燈會將在2月7日登場，警方規劃A18、A19周邊停車場免費停車，鼓勵民眾多利用大眾運輸避免人車壅塞。記者周嘉茹／翻攝

2025台灣燈會將在2月7日登場，活動為期17天至2月23日共有2大展區，主燈展演場位於機捷A18高鐵桃園站前，機捷A19桃園體育園區範圍則打造為「光的遊戲場」，預期吸引大量民眾前往，警方規劃A18、A19周邊停車場免費停車，鼓勵民眾多利用大眾運輸避免人車壅塞。

2025台灣燈會睽違9年再次回到桃園舉辦，今年台灣燈會停車位較大容量停車場分別為桃園機捷A16橫山站周邊停車場3600席，及A20興南站停車場2500席，供南下、北上民眾自行開車免費停放，2月7日至23日停車場營運時間，星期一至四為下午1點至晚上11點，2月12日開燈日及星期五至星期日為上午9點至凌晨12點。

桃園市交通警察大隊長李維振呼籲，南下開車前往賞燈民眾因國道2號大竹交流道車多，建議由大園交流道出匝道前往桃園機捷A16橫山站周邊停車場停放；北上開車民眾由國1平鎮系統交流道銜接台66線行經台31線，至中豐北路右轉往A20興南站停車場，搭乘機捷至燈區，以節省時間。

李維振提醒，自行開車民眾請提早出門，避開尖峰時段下午4點至晚上7點前往，會有更多賞燈時間，鼓勵多利用大眾運輸系統免因人車壅塞延誤時間，遇車多及局部車流壅塞等情形，務必耐心配合執勤員警或義交人員指揮，共同維持良好交通秩序。

2025台灣燈會將在2月7日登場，警方規劃A18、A19周邊停車場免費停車，鼓勵民眾多利用大眾運輸避免人車壅塞。記者周嘉茹／翻攝
2025台灣燈會將在2月7日登場，警方規劃A18、A19周邊停車場免費停車，鼓勵民眾多利用大眾運輸避免人車壅塞。記者周嘉茹／翻攝
2025台灣燈會將在2月7日登場，警方規劃A18、A19周邊停車場免費停車，鼓勵民眾多利用大眾運輸避免人車壅塞。記者周嘉茹／翻攝
2025台灣燈會將在2月7日登場，警方規劃A18、A19周邊停車場免費停車，鼓勵民眾多利用大眾運輸避免人車壅塞。記者周嘉茹／翻攝

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