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初九拜天公…不同職業、住家這樣拜 抓緊元宵前補財庫

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
參拜示意圖。圖／AI生成
參拜示意圖。圖／AI生成

正月初九「天公生」，不少民眾今晚11時起就會拜天公，民俗專家廖大乙提醒，年初九至元宵前來補財庫的好時段，而拜天公要注意儀容、禁拜葷食等，可準備「7寶」供品；若要去廟宇拜天公，可依職業選擇不同型態，招財納福更有效果。

廖大乙指出，農曆正月初九是「天公生」，也就是玉皇大帝的生日，這一天被視為最吉祥的日子之一，而從今天深夜11時（子時）起就可以可備以三牲素果敬拜，明天也可前往各地天公廟或有供奉玉皇大帝的廟宇參拜，祈求今年順遂平安。

而「拜天公」其實不拘泥地點，直接向天朝拜或去廟宇均可，甚至從正月初九到元宵節都是補財庫的最好時段，但要注意，民眾向玉皇大帝祝壽要虔誠，更要把握時機懺悔，反省過去，真心悔改，並要注意拜天公時，有些忌諱，別誤踩地雷。

廖大乙說，拜天公不能披頭散髮，務必端正儀容，不可口出惡言造口業，尤其更不可說「死」字，且供品嚴禁葷食；而供品可準備「7寶」米、水、生仁、花生、桂圓、甘蔗及糖果糕餅，帶有天地人、圓滿、脫胎換骨、節節高升等吉祥寓意。

此外，乙巳蛇年的大利方向位於南方及北方，他也提醒民眾，不管是住在透天厝或是集合式住宅，在初九「拜天公」時要注意祭拜的方向，才可獲神明更好庇佑。

而宮廟供奉玉皇上帝，大致分為「金身」神像、無固定形象的「聖位」，其中，古代官拜的天公廟（祭天）多為「聖位」，適合文人或是求升官參拜；民間參拜多為「金身」，適合靠天吃飯、生意人或有業績壓力的職業，招財納福更有效果。

春節 蛇年 農曆過年

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