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老闆當主揪！彩券行+熟客42人集資中頭獎 84注無一落空

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彩券行主揪集資團 熟客42人一起中頭獎 小獎也沒放過

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
就是這一張！彩券行熟客42人集資買9連碰大樂透，大年初二喜中頭獎，小獎也一起收進荷包。圖／台彩提供
就是這一張！彩券行熟客42人集資買9連碰大樂透，大年初二喜中頭獎，小獎也一起收進荷包。圖／台彩提供

今年大樂透春節加碼1月24日起跑，連續20天，到昨（4）日為止，已開出6注頭獎，其中大年初二開出的頭彩最特別，2注平分1.87元頭獎，各得9345萬元，其中一注得主是由彩券行熟客42人集資投注84注，84注全數中獎不打緊，其中一注還高中頭獎，總獎金9416萬元。

台彩表示，大年初二1月30日晚間開獎的大樂透開出2注頭獎，其中一注在台中市東勢區「全福順彩券行」賣出，由多達42人集資，選擇9連碰玩法，相當於一次投注84注，開獎結果84注全數中獎，共計有1注頭獎、18注參獎、45注伍獎、20注普獎，總計單張總中獎金額為9416萬3637元。

據台彩轉述，全福彩券行代理人黃小姐表示，去年中秋加碼和店裡客人閒聊，想說何不揪大家一起集資，團結力量大，有些親友、熟客覺得熱鬧有趣就加入，確實也有中獎。

黃小姐說，這次春節加碼活動，大樂透增加大紅包與小紅包的三重中獎機會，揪團集資購買「大樂透」比去年中秋檔期多了3成客人加入，這回幸運中獎的集資團總共有42位消費者，採用9連碰（從49個號碼中任選9個號碼來投注，相當於84注，投注金額4200元）、連續購買10期，共4萬2000元，每個人出資1000元，結果財神上門真的中了大獎！

大樂透春節加碼到2月4日已是第12天，已開出6注大樂透頭獎，頭獎開得很密集，獎金100萬元的春節大紅包開出285組，獎金10萬元的春節小紅包開出429組，大樂透春節加碼活動到2月12日元宵節截止。

另外，明（6）日開獎的威力彩頭獎已連摃28期，頭獎獎金上看9.5億元，為公益彩券第5屆以來最高頭獎金額。

春節 蛇年 農曆過年

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