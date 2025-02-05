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年菜吃5天吃到怕！爸搬「神器」火速消滅 一家人瞞媽偷吃披薩
你家過年剩下的年菜會吃多久呢？一名女網友發文分享，她家裡比較傳統，過年總是會留下一堆年菜，要一直吃到初五才能全部解決，但同樣的菜色讓他們吃得很膩，因此當媽媽外出時，爸爸事先訂披薩，並用最快的速度把剩菜倒進廚餘機裡，偷吃披薩也要用最快速度，且不能發出太大聲響，「整個過程膽戰心驚」，最後順利完成這場「戰役」。
一名女網友在Dcard發文，表示她的家庭比較傳統，經常在過年準備一大堆年菜，吃不完就會一直吃到初五。雖然每天仍會出現一些新菜，但每天吃一樣菜色仍然覺得很膩，今年直到初四仍然剩一堆。
原PO表示，爸爸終於受不了了，於是從阿嬤家搬了台廚餘機，特地確認媽媽出門外出的時間，事先訂好披薩，立刻用最快速度把剩菜倒進廚餘機裡，還選擇最快模式讓廚餘機運作。爸爸算準時間，媽媽最快2個半小時就會回來，因此他們「偷吃」披薩時也用最快的速度，還要注意門口聲音、不能發出太大聲響，還把窗戶打開驅散披薩氣味，最終順利完成這場「戰役」，媽媽回來後也沒發現。只是原PO因為吃得太快，肚子脹氣十分不舒服。
此文一出，不少網友分享各個家庭吃年菜的天數，「我們家除夕煮了，吃到初一，初二因為人數高達十六個，所以又煮了很多，結果吃了三天」、「我們家都是大食怪，基本上最多兩天就吃完了」、「我家吃素，大概2天能解決吧？反正不吃的素料冰回冷凍庫，其他的也不難吃完」。
關於剩菜，毒理專家招名威表示，不建議剩菜反覆加熱，因為要確保細菌與毒素被殺光，加熱溫度必須在攝氏100度以上，而且隔夜菜細菌滋生後會有「內毒素」問題，要破壞內毒素，加熱溫度則可能需要達到160以上。
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