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台灣燈會光的遊戲場 後天起試營運

聯合報／ 記者鄭國樑陳俊智曾增勳趙容萱／連線報導
台灣燈會在機捷A19站旁設置「光的遊戲場」展區，其中一區為以「跳跳跳馬戲團」為主題的沉浸式樂園，運用特殊充氣裝置營造繽紛歡樂氛圍，7日起試營運。圖／桃園市觀旅局提供
台灣燈會在機捷A19站旁設置「光的遊戲場」展區，其中一區為以「跳跳跳馬戲團」為主題的沉浸式樂園，運用特殊充氣裝置營造繽紛歡樂氛圍，7日起試營運。圖／桃園市觀旅局提供

台灣燈會暌違9年重返桃園，在機捷A18高鐵桃園站「主燈展演場」外，另在A19桃園體育園區站開闢「光的遊戲場」，將提前在7日起試營運，成為繽紛亮點，周邊交通已備戰。中台灣元宵燈會主燈「女媧」未演先轟動，台中市長盧秀燕昨評價「醜美」，歡迎民眾來現場鑑定。

2025台灣燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，以青埔的機捷A18站為主燈展演場，主燈12日元宵節當天開展；A19站「光的遊戲場」有「寶可夢」卡比獸和皮卡丘出沒，還打造如馬戲團的燈光裝置，好拍又好玩。

台灣燈會從試營運起預估湧入大量人潮、車潮，市長張善政與副市長王明鉅昨視察航空城主要道路航青路工程。新闢的航青路寬達50公尺，為南北向沿著機捷A15、A16至A17站捷運橋下兩側興建的一條大道，可銜接大園市區與青埔特區，並快速銜接國道2號大園交流道。

張善政說，燈會期間將開放部分路段通車，交通局在A16站旁停車專區用地及鄰近的文大用地，設置3600席臨時停車場，鼓勵民眾在此停車，轉乘機捷到燈區賞燈。桃市府觀旅局指出，7日至10日「光的遊戲場」試營運，接駁車服務尚未啟動，建議自行開車民眾可停至機捷A16及A20站的燈會停車場，再轉搭機捷前往；桃捷公司7日至23日燈會期間，每天下午4時到收班，每小時會加開4班區間車，疏運賞燈人潮。

中台灣元宵燈會「蛇現幸福」主燈，為人首蛇身「女媧」，蛇身能往前移動30公尺。圖／中市府提供
中台灣元宵燈會「蛇現幸福」主燈，為人首蛇身「女媧」，蛇身能往前移動30公尺。圖／中市府提供

2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」，2月8日至23日將在台中市西屯區的中央公園登場，今年主燈「女媧」人面蛇身，高12公尺、蛇身長20公尺，可往前移動30公尺，主燈秀每半小時一場。

「女媧」已提前「驚嚇」不少人，有人直呼看了背脊發涼，有網友笑稱「醜出新高度」、「女媧本人沒那麼醜耶」引起熱議，也觸動全台民眾好奇神經，紛紛朝聖。

盧秀燕昨說，中台灣元宵燈會不但有主燈「女媧」與全國唯一「踅」出來的主燈秀，還有九大燈區，建議全國民眾穿上布鞋，拆成二天逛燈會。

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