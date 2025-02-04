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台灣燈會倒數！桃警動員上百人演練 嚴密維護活動治安

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
2025台灣燈會即將登場，桃園市警局動員上百警力於今下午進行維安演練，力求本次台灣燈會活動圓滿順利。記者周嘉茹／攝影
2025台灣燈會即將登場，桃園市警局動員上百警力於今下午進行維安演練，力求本次台灣燈會活動圓滿順利。記者周嘉茹／攝影

「2025台灣燈會」將從2月7日起到2月23日止，為期17天，睽違9年再次回到桃園盛大舉辦，活動展區位於桃園青埔地區，以「光聚千塘串桃園」為主題，設有A18主燈展演場與A19光的遊戲場2大展區，為求活動安全順利，桃園市警局動員上百警力於今下午進行維安演練，力求本次台灣燈會活動圓滿順利。

桃園機場捷運連接桃園國際機場、高鐵桃園站及台北火車站等重要交通樞紐，是國內外旅客出入境主要交通工具，同時為「2025台灣燈會」期間民眾前往賞燈較常利用的大眾運輸交通工具之一。有鑒於此，桃園警方今在A17站舉辦「2025台灣燈會防制重大人為危安及防踩踏疏散實警演練」，利用捷運列車及車站作為演練場地，強化重大人為危安事件處置能力。

警方指出，今演練狀況為「捷運車廂內民眾持刀恐嚇」及「站體疑遭放置爆裂物」，演練內容為捷運警察疏散車廂及站體民眾，偕同支援警力共同偵蒐及排除危害狀況，直至相關復原工作以及列車恢復通行。

桃園市警局局長吳坤旭表示，此次演練共動員捷運警察隊、中壢分局、刑事警察大隊科偵隊及警犬隊、保安警察大隊、鑑識中心、刑事警察局偵查第五大隊桃園防爆小組及桃園大眾捷運股份有限公司等7個單位，總計上百人參與，將持續加強各單位之間橫向聯繫通報機制，嚴密維護治安工作，力求台灣燈會圓滿順利。

2025台灣燈會即將登場，桃園市警局動員上百警力於今下午進行維安演練，力求本次台灣燈會活動圓滿順利。記者周嘉茹／攝影
2025台灣燈會即將登場，桃園市警局動員上百警力於今下午進行維安演練，力求本次台灣燈會活動圓滿順利。記者周嘉茹／攝影
2025台灣燈會即將登場，桃園市警局動員上百警力於今下午進行維安演練，力求本次台灣燈會活動圓滿順利。記者周嘉茹／攝影
2025台灣燈會即將登場，桃園市警局動員上百警力於今下午進行維安演練，力求本次台灣燈會活動圓滿順利。記者周嘉茹／攝影

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