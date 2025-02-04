台灣燈會倒數！桃警動員上百人演練 嚴密維護活動治安

「2025台灣燈會」將從2月7日起到2月23日止，為期17天，睽違9年再次回到桃園盛大舉辦，活動展區位於桃園青埔地區，以「光聚千塘串桃園」為主題，設有A18主燈展演場與A19光的遊戲場2大展區，為求活動安全順利，桃園市警局動員上百警力於今下午進行維安演練，力求本次台灣燈會活動圓滿順利。

桃園機場捷運連接桃園國際機場、高鐵桃園站及台北火車站等重要交通樞紐，是國內外旅客出入境主要交通工具，同時為「2025台灣燈會」期間民眾前往賞燈較常利用的大眾運輸交通工具之一。有鑒於此，桃園警方今在A17站舉辦「2025台灣燈會防制重大人為危安及防踩踏疏散實警演練」，利用捷運列車及車站作為演練場地，強化重大人為危安事件處置能力。

警方指出，今演練狀況為「捷運車廂內民眾持刀恐嚇」及「站體疑遭放置爆裂物」，演練內容為捷運警察疏散車廂及站體民眾，偕同支援警力共同偵蒐及排除危害狀況，直至相關復原工作以及列車恢復通行。