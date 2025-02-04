彰化員林燈會市公所帶頭衝 賞燈人次破10萬

員林市新春活動以燈會主軸，過年前就點燈，商圈張燈結綵營造新年氣氛，市公所估計截至大年初五，賞燈民眾約13萬人次，元宵節前及當天還有活動，希望賞燈人次能超過去年。

員林市最大商圈為貫穿熱區南北的光明街商圈，市公所沿街懸掛500多公尺燈飾，入夜燈飾亮起像銀河滿天相當美麗，民眾可從光明街走到員林火車站，站前廣場也布置燈飾，或轉進員林公園主燈區欣賞「兔兔超人」和牠的好朋友「單單熊」花燈。

員林燈會展期1月25日至3月2日，燈會每晚6點至10點亮燈，2月9日、15日、16日等員林公園都有展演活動，民眾透過FB或IG現場排隊打卡方式免費兌換兔兔超人聯名提燈或文具盒1個，數量有限，每日送完為止，吸引不少喜歡收集萌系物品的民眾。

員林市公所表示，員林燈會從生肖牛年，也就是2021年開始舉辦，一年比一年盛大，去年累計18萬人次造訪，2021年之前市公所曾與商圈合辦活動，商圈商家傾向各展所長，合作效果不如預期，故市長游振雄評估由市公所自辦新年春節活動，從小年夜之前辦到元宵節，由公部門帶動商圈，結果證明民眾反應還不錯。

員林市公所規畫2月8日元宵節晚會邀請昇華舞蹈藝術團、星光歌手林育澤演出，同時穿插趣味十足猜燈謎遊戲與現場民眾互動，且請到「台語嘻哈音樂團體」草屯囝仔擔任壓軸嘉賓，預料可再衝一波人氣。