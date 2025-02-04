國家級古物北港大龍旗 搖身變成今年最耀眼的花燈

台灣燈會原鄉的北港燈會昨晚啟燈，10大燈區中位在文化中心燈區由花燈大師吳登興創作的「大龍旗」最受矚目，這座高達6公尺的大龍燈，以國家級古物的北港飛龍團百年大龍旗為發想，運用藝陣舊衣帽作為燈布的環保概念，喚起對藝陣文化的回憶與認知，別具創意。

北港飛龍團創建於清宣統元年，是國內少數歷史悠久的龍團，也是北港媽祖遶境重要的陣頭隊伍，搭配龍團出巡的兩支「大龍旗」1926年完成，旗面高達673公分約兩層樓高，出團須以高架推車推行，走在隊伍前導，十分壯觀。

尤其旗面的巨龍刺繡，工法細緻龐然，早年有「天下第一旗，繡倒三間店」的俚語。北港花燈大師身兼飛龍團總務委員的吳登興表示，大龍旗年代久遠，成為館藏寶物，已近50年不再隨團出巡，因深具歷史價值與獨特性，2014年送往文化資產保存研究中心修復至今，前年獲文化部指定為國家重要古物，這也是國內僅存的國家級大龍旗，彌足珍貴。

為喚起民眾對北港百年藝陣文化的回憶，今年北港燈會，他便以「大龍旗」為發想，採1:1比例，打造一座高達6公尺的大龍旗花燈，吳登興說，配合今年花燈以環保為題，大龍旗外框是用舊衣褲作為燈布，他費了不少工夫才收集到金聲順、聖震聲、錦陞社、集雅軒等藝頭早年團員出巡所穿搭的舊衣帽褲子，甚至也有轎班抬轎鞭炮炸過的破舊牛仔褲加工拼貼而成的燈衣，彰顯環保與懷舊之意。