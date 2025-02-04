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國家級古物北港大龍旗 搖身變成今年最耀眼的花燈

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港文化中心二樓有北港藝陣專館，館內陳列大龍旗文物，賞完花燈可上樓參觀大龍旗歷史，對北港陣醫豐富的底蘊，有更深認知。記者蔡維斌／攝影
北港文化中心二樓有北港藝陣專館，館內陳列大龍旗文物，賞完花燈可上樓參觀大龍旗歷史，對北港陣醫豐富的底蘊，有更深認知。記者蔡維斌／攝影

台灣燈會原鄉的北港燈會昨晚啟燈，10大燈區中位在文化中心燈區由花燈大師吳登興創作的「大龍旗」最受矚目，這座高達6公尺的大龍燈，以國家級古物的北港飛龍團百年大龍旗為發想，運用藝陣舊衣帽作為燈布的環保概念，喚起對藝陣文化的回憶與認知，別具創意。

北港飛龍團創建於清宣統元年，是國內少數歷史悠久的龍團，也是北港媽祖遶境重要的陣頭隊伍，搭配龍團出巡的兩支「大龍旗」1926年完成，旗面高達673公分約兩層樓高，出團須以高架推車推行，走在隊伍前導，十分壯觀。

尤其旗面的巨龍刺繡，工法細緻龐然，早年有「天下第一旗，繡倒三間店」的俚語。北港花燈大師身兼飛龍團總務委員的吳登興表示，大龍旗年代久遠，成為館藏寶物，已近50年不再隨團出巡，因深具歷史價值與獨特性，2014年送往文化資產保存研究中心修復至今，前年獲文化部指定為國家重要古物，這也是國內僅存的國家級大龍旗，彌足珍貴。

為喚起民眾對北港百年藝陣文化的回憶，今年北港燈會，他便以「大龍旗」為發想，採1:1比例，打造一座高達6公尺的大龍旗花燈，吳登興說，配合今年花燈以環保為題，大龍旗外框是用舊衣褲作為燈布，他費了不少工夫才收集到金聲順、聖震聲、錦陞社、集雅軒等藝頭早年團員出巡所穿搭的舊衣帽褲子，甚至也有轎班抬轎鞭炮炸過的破舊牛仔褲加工拼貼而成的燈衣，彰顯環保與懷舊之意。

吳登興表示，大龍旗花燈與大龍旗結構設計相同，採「之」字型構圖，讓旗內的龍燈看起來更壯大生動，由於北港文化中心二樓設有北港陣頭專館，館內陳列復刻版的大龍旗及龍團出巡模型，這座大龍旗花燈設在文化中心燈區，宛如導覽意象花燈，賞完燈再進入展館參觀，對北港陣頭文化底蘊將有更深刻認知，意義非凡。

北港花燈大師吳登興以列為國家級文物的北港大龍旗為發想，再以陣頭舊衣帽為燈布，在北港文化中心前創作一座大龍旗花燈，別具創意。記者蔡維斌／攝影
北港花燈大師吳登興以列為國家級文物的北港大龍旗為發想，再以陣頭舊衣帽為燈布，在北港文化中心前創作一座大龍旗花燈，別具創意。記者蔡維斌／攝影
大龍旗早年出陣遶境的真實景象。記者蔡維斌／翻攝
大龍旗早年出陣遶境的真實景象。記者蔡維斌／翻攝
大龍旗花燈的框架全部以早年陣頭的舊衣帽作為燈布材料，別具懷舊與環保意象。記者蔡維斌／攝影
大龍旗花燈的框架全部以早年陣頭的舊衣帽作為燈布材料，別具懷舊與環保意象。記者蔡維斌／攝影
北港花燈大師吳登興以列為國家級文物的北港大龍旗為發想，再以陣頭舊衣帽為燈布，創作一座大龍旗花燈，別具創意。記者蔡維斌／翻攝
北港花燈大師吳登興以列為國家級文物的北港大龍旗為發想，再以陣頭舊衣帽為燈布，創作一座大龍旗花燈，別具創意。記者蔡維斌／翻攝
北港文化中心二樓有北港藝陣專館，館內陳列大龍旗文物，賞完花燈可上樓參觀大龍旗歷史，對北港陣醫豐富的底蘊，有更深認知。記者蔡維斌／攝影
北港文化中心二樓有北港藝陣專館，館內陳列大龍旗文物，賞完花燈可上樓參觀大龍旗歷史，對北港陣醫豐富的底蘊，有更深認知。記者蔡維斌／攝影

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