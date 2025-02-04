姊妹市友好展現 日本琴平町金字燈籠高掛新北燈會

2025新北燈會在新北大都會公園隆重登場，以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題，共有10大主題燈區，在「日韓迎新燈區」懸掛著由瑞芳區姊妹市日本香川縣琴平町友情提供代表該町傳統特色的「金字燈籠」，以鮮明的金黃色及象徵「平安、光明、團圓」的紅色金字燈籠點綴，象徵來自琴平町金刀比羅神社的祝福，讓台日姐妹市友好展現在新北燈會中。

新北燈會「日韓迎新燈區」打造日式及中華傳統風味兼具的特點燈區，首次在新北燈會中現身的人氣IP LINE FRIENDS家族夥伴Ｍinini，以及農曆蛇年、吉祥福氣等新春意象設計日韓蛇年賀歲燈組；除日本香川縣琴平町外，燈組也有其他15個縣市地方人文特色花燈參展。也為今年「九份紅燈籠祭」揭開序幕，紅燈籠在九份有著光明、指引、團圓的意義，歡迎各國遊客在紅燈籠祭前來欣賞九份美景，並藉紅燈籠的亮光帶來福氣、財氣及好運氣，更能深度了解山城文化，希冀帶動九份觀光經濟。

瑞芳區區長楊勝閔表示，瑞芳區與日本香川縣琴平町都擁有需步行的階梯式商店街，城市魅力相似，皆是觀光著名景點，每年來自世界各國與國內觀光旅遊人數皆破數百萬人，於2018年5月31日簽署「友好交流協定書」，互相結為姐妹市，迄今已近7年，雙方就觀光推展、國際教育、區政建設、社區發展等方面進行學習交流，雙方區公所及學校約定每年互訪交流，特別感謝Hideki Kataoka町長為了2025新北燈會情義相挺，提供金黃色及紅色雙色金字燈籠共襄盛舉，主辦單位新北市民政局委由本所空運「蛇燈精靈」小提燈及蛇年福袋回禮致意，讓日本好友也能感受到在台灣過年的氣氛，並象徵雙方深厚的友誼情緣。