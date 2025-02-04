2025台灣燈會 想拿寶可夢限量提燈得先解任務

2025台灣燈會「光的遊戲場」本周五搶先登場，不僅青塘園有「寶可夢」卡比獸和皮卡丘出沒，桃園市政府也推出寶可夢小提燈，民眾只要下載「遊桃園APP」，並註冊會員，就可獲得兌換資格，帶著可愛提燈逛燈區。

桃園市觀光旅遊局長周柏吟表示，寶可夢小提燈以星星造型象徵閃耀的元宵夜空，燈面圖案結合蛇年主題的「君主蛇」和超萌寶可夢，穿上應景服飾的皮卡丘凸顯濃濃的過年氛圍，搭配配件，可依喜好組裝掛脖、手提、擺件等6種玩法。

即日起，民眾只要下載「遊桃園APP」，註冊會員並完成驗證，點選APP內的「燈會尋寶趣」，再點選「線上換好禮」取得電子兌換券，憑券至「光臨千塘國燈區」洽溪路提燈發放處就能兌換。發放時間為2月7日至23日，每天下午2時起，數量有限，兌完為止。