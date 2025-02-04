台灣燈會在桃園 市府推寶可夢提燈下載APP免費領

台灣燈會將在桃園舉辦，桃園市政府觀光旅遊局今天宣布推出「2025台灣燈會在桃園紀念寶可夢提燈」，民眾只要下載「遊桃園APP」並完成會員註冊，即可獲得提燈兌換資格。

2025台灣燈會是繼2016年後再次回到桃園舉辦，將從7日起至23日於桃園機場捷運A18高鐵桃園站及A19桃園體育園區站周邊設置燈區。

桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟今天說，民眾只要下載「遊桃園APP」並完成會員註冊（含既有及新註冊的會員），即可獲得兌換「2025台灣燈會在桃園紀念寶可夢提燈」的資格。

周柏吟說，這款寶可夢主題小提燈設計精巧，星星造型象徵閃耀的元宵夜空，燈面圖案結合蛇年主題的「君主蛇」、農曆新年服飾的皮卡丘，充滿過年氛圍，另有豐富的小配件，可依喜好自由組裝脖掛、手提、掛飾或當小夜燈等6種玩法。

觀旅局說，民眾只要下載「遊桃園APP」後，註冊會員並輸入手機號碼驗證（既有用戶需註冊會員，並輸入手機號碼驗證），7日起至「光臨千塘國燈區」現場開啟APP，並點選「燈會尋寶趣」中「線上換好禮」取得電子兌換券，至洽溪路提燈發放處排隊兌換。

觀旅局也說，提燈發放時間從7日起至23日止，期間每天下午2時開放領取，數量有限，先到先領，兌完為止；每名會員限領1盞，12歲以下孩童須由家長陪同排隊，每組最多1大1小可領取2盞。