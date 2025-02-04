8至23日為期16天...中台灣燈會台中水湳中央公園登場 交通管制疏運看這

農曆春節連假甫結束，2025年中台灣元宵燈會將在台中水湳中央公園登場，以「蛇現幸福」為題，規劃九大主題燈區，主燈以創世神話女神「女媧」為發想，首創移動式展演主燈，巧妙結合AR擴增實境沉浸式環境劇場，透過精細機械動態的擬人化燈組讓女媧再現，8日至23日為期16天，台中市警局已展開相關管制、疏運計畫，提醒遊客提早規畫路線。

台中市警局交通大隊表示，中央公園鄰近逢甲夜市商圈，周邊市區主要道路交通流量大，燈會期間將帶來更大量人潮、車潮，為維護交通秩序，燈會期間（2月8日0時起至2月23日24時止）下列路段將進行交通管制：

二、啟航路（經貿五路至經貿二路）、啟航二路（啟航路至中科路）、經貿二路（啟航路至中科路）、經貿三路二段（啟航路至中科路）、啟航東路（啟航二路至經貿二路）、凱旋七路（凱旋路往凱旋東街底）、凱旋六街（凱旋路至凱旋東街）、凱旋東街（凱旋七路至凱旋六街）禁止汽車通行及停放，開放機車進入停放。

三、敦化路二段（啟航路至中科路）、啟航路（經貿二路至敦化路二段）、啟航一路（啟航路至中科路）、啟航東路（經貿二路至啟航一路）禁止車輛通行及停放，僅供接駁車進入。

為降低賞燈人潮、車潮造成之交通衝擊，籲請前來賞燈之民眾多利用各類大眾運輸系統，既便捷又環保：

一、公車：中央公園周邊有綠4、6、6副、8、25、28、32、54、88、156、157、157延、157繞、354、525、528、529、675及675區間車等19條公車路線，下車後步行即可抵達燈區，交通局並與客運業者協調，燈會期間加開675路區間車，巡迴捷運文華高中站至凱旋敦化路口，賞燈民眾可搭乘捷運轉乘公車至會場，公車班次資訊可至台中公車即時動態資訊（https://citybus.taichung.gov.tw/）或台中公車APP查詢。

二、假日免費接駁車：因應週末六、日賞燈人潮，市府交通局於2月8、9、15、16、22、23日提供「市府線」及「松竹線」2條免費接駁路線，往會場行駛時間為16時30分至21時30分；離開會場行駛時間為17時30分至22時30分，每15至20分鐘一班，坐滿即開車，搭乘捷運、快捷公車及高、台鐵轉乘之民眾均可多加利用：

(一)市府線站：分別設於文心路西側（近文心路與大墩19街口）及凱旋路東側（近凱旋路與敦化路口）。

(二)松竹線站：分別設於台鐵松竹站西側避車彎及啟航路西側（近啟航路與啟航一路口）。

三、YouBike 2.0：會場周邊「經貿五路與僑大八街口」、「自我體驗區（僑大八街）」及「敦化路與凱旋路口」3處站點因應交通管制活動期間暫停營運，「觸覺體驗區（經貿五路）」、「中央公園（遊客服務中心）」、「港隆街與經貿九路口」等站點則正常開放供民眾使用，活動期間並加強車輛調度，詳情可至微笑單車官方網站（https://www.youbike.com.tw/region/i/）查詢。

自行開車前往的民眾，會場周邊由北至南依序有中央公園北側停車場（公138）、經貿6、經貿8、中央公園地下停車場、創研26、創研22、創研21、中央公園南側停車場（公51）等停車場供停放；騎車的民眾則可停至中央公園北側停車場（公138）、中央公園地下停車場、中央公園南側停車場（公51）等停車場，另會場東邊啟航路、啟航二路、經貿二路、經貿三路、啟航東路等路段規劃為「臨時機車停車區」，會場周邊停車場即時剩餘車格資訊，可至燈會即時交通網（https://e-traffic.taichung.gov.tw/lantern2025/）查詢。