中台灣燈會2月8日台中中央公園登場 中捷將加密班距

中台灣元宵燈會於2月8日至23日在台中中央公園登場，台中捷運綠線將於開幕日及假日加密班距疏運，民眾假日可在松竹站與市政府站搭乘接駁車前往，非假日也可轉乘公車到場賞燈。

台中捷運公司今天表示，中台灣元宵燈會會場位於台中中央公園，中市府規劃松竹線及市府線兩條假日限定的接駁路線，便利民眾往返會場至中捷綠線松竹站與市政府站。

中捷公司指出，接駁車於8日開幕日、9日、15日、16日、22日及23日行駛，往會場發車時間為下午4時30分至晚間9時30分，回程發車時間為下午5時30分至晚間10時30分，15至20分鐘一班，坐滿即發車。

中捷公司提到，除假日搭乘接駁車，平日則可搭公車前往賞燈，捷運文心中清站、文華高中站及文心櫻花站有多線公車行經會場，民眾也可由文華高中站或文心櫻花站步行前往會場。

至於捷運班距，中捷公司說明，為疏運賞燈人潮，燈會期間將適度加密捷運班距，8日開幕日為補班日，採平日時刻表運行，晚間7時後加密班距為8分鐘一班直至晚間11時。

另外，9日、15日、16日、22日及23日，上午6時至10時班距為10分鐘一班，上午10時至晚間11時則調整為8分鐘一班。平日週一至週五則依尖峰6分鐘、離峰9分鐘班距運行。