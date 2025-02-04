台灣燈會周五登場 機捷加開班次、國道周邊平面有交管

2025台灣燈會「光的遊戲場」本周五即將登場，桃園捷運公司因應賞燈人潮，7日至23日每天加開區間車，桃園市交通局在國道2號大竹交流道周邊道路也將實施重點時段交通管制，維持交通順暢。

桃捷公司表示，今年台灣燈會位於機場捷運A18站、A19站周邊場館空間，預期將有大量賞燈人潮湧入，因此每天下午4時到收班，每小時加開4班區間車，行駛區間從A14a機場旅館站到A22老街溪站，燈會期間也會在A18站設前進指揮中心，即時進行營運調度。

區間加班車運行期間，考量系統容量限制，原有的南延增停A18與A21的直達車將僅運行至A13機場第二航廈站。

道路交通方面，桃園市交通局規畫國道2號大竹交流道周邊平面道路交通管制，南青路、高鐵北路三段與大竹南路、中正東路2路口，7日至23日期間的周五、周六和周日下午5時到晚上11時禁止左轉，屆時將會設置多面標示牌及警力指引，呼籲民眾依相關標誌指示行進。