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2萬盞燈點亮太平老街 斗六燈海節7至9日登場表演卡司曝光

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市公所將於2月7至9日舉辦斗六燈海節，圖為藝人「LCY呂植宇」為活動宣傳。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市公所將於2月7至9日舉辦斗六燈海節，圖為藝人「LCY呂植宇」為活動宣傳。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市公所今年農曆春節前在太平老街點亮逾2萬盞燈籠，市長林聖爵今宣布將於2月7至9日舉辦斗六燈海節，連續3天有美食市集、手作體驗，及歌手陳芳語、陳華、LCY呂植宇、南西肯恩、小男孩樂團、宇宙人等接力演出，並限定發送小提燈，邀請各地民眾到老街提燈賞燈，感受光影魅力。

斗六市公所今年與在地學校合作，用2萬盞燈籠妝點太平老街，春節期間賞燈遊客絡繹不絕，林聖爵表示，每一盞燈籠都象徵對新年的美好祝福，市公所將於2月7日至2月9日下午5時30分至晚間9時30分舉辦斗六燈海節，結合燈光藝術、精彩表演、美食市集與手作活動，現場將設有數個燈光藝術打卡拱門。

林聖爵表示，燈海節活動邀請許多年輕人及學子喜歡的藝人演出，有倒車入庫、街頭藝人盧毅恩及黃嘉賢、楊順皓，近年來人氣組合「南西肯恩」以及抒情女神陳芳語、第35屆金曲獎得主「傻子與白痴」和實力派歌手陳華、「小男孩樂團」、「LCY呂植宇」、「宇宙人」等接力登台演出。活動三天分別有竹編小燈籠手作、流體畫創作、壓花台燈DIY活動。

2月8日將有猜燈謎活動，活動期間，參與者只要於社群平台打卡並按讚斗六市公所粉專，即可領取限量版LED泡棉螢光棒，並將在限定時段發送小提燈，今年小提燈走復古風，讓大小朋友一起感受萬燈綻放的浪漫氛圍。

斗六燈海節活動三天分別有竹編小燈籠手作、流體畫創作、壓花台燈DIY活動。記者陳雅玲／攝影
斗六燈海節活動三天分別有竹編小燈籠手作、流體畫創作、壓花台燈DIY活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市長林聖爵今宣布將於2月7至9日舉辦斗六燈海節。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市長林聖爵今宣布將於2月7至9日舉辦斗六燈海節。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六燈海節將於2月7至9日登場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六燈海節將於2月7至9日登場。記者陳雅玲／攝影
斗六燈海節將在限定時段發送小提燈，讓大小朋友一起感受萬燈綻放的浪漫氛圍。記者陳雅玲／攝影
斗六燈海節將在限定時段發送小提燈，讓大小朋友一起感受萬燈綻放的浪漫氛圍。記者陳雅玲／攝影
斗六燈海節將在限定時段發送小提燈，讓大小朋友一起感受萬燈綻放的浪漫氛圍。記者陳雅玲／攝影
斗六燈海節將在限定時段發送小提燈，讓大小朋友一起感受萬燈綻放的浪漫氛圍。記者陳雅玲／攝影

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