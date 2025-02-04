台灣燈會7日試營運 桃市府設攤集區禁周邊用地擅設攤

2025台灣燈會在桃園青埔燈區7日起試營運，桃園市政府設置攤販區274攤對外統標，部分地主和攤主陳情燈會的公家標租攤位租金昂貴，利用商業用地對外招攬攤商做生意卻遭市府刁難，市府經發局今天表示，陳情攤主欲使用的商業地設攤原為停車場、不得臨時變更用途招商，還有社區大樓退縮空間視同道路延伸，涉及公寓大廈管理相關規定亦不能設攤。

2025台灣燈會將自7日起率先機捷A19站試營運，市府經發局表示，今年燈會將在A18站高鐵站旁及A19站會展中心旁設置攤集區，公家攤集區總共274攤，已由一家業者得標，並承攬招租攤商在燈會營業，攤商每天租金落在8千至1萬元不等。

邱姓攤主指出，桃園今年再度舉辦台灣燈會，他查閱相關法令發現，租用商業用地只要設置攤販30攤以下，不用向市府單位申請，就可營業，許多攤商反映公家標租單位每天收取攤位租金昂貴，攤商希望找便宜一點及合法空地做生意，他也積極準備租用商業用地招攬攤商做生意，卻擔心面臨9年前燈會無法營運和被刁難受委屈，且青埔有的社區大樓想在燈會期間出租退縮空間與開放空地設攤，同樣遭市府禁止設攤。

市府經發局表示，燈會攤集區由得標業者招租，邱姓攤主所說的合法商業地招商設攤，經查該用地原為停車場，不得違反原本使用目的，且社區大樓退縮空間、騎樓均視同道路延伸，涉及建築法及公寓大廈管理相關規定，不能影響遊客行走空間，市府上月24日已公告，除合法許可辦理攤集展售活動，禁止燈區周邊區域擅自設置攤集區做生意。