快訊

春節前就送醫…竹聯幫主「么么」黃少岑今早病逝 接班人選受關注

具俊曄現況曝光！喊話友人「為熙媛安息祈禱」 最後一刻滿腦都是她

名表贈英雄！辜仲諒贈中華隊教練團勞力士 解密原來是這款表

聽新聞
0:00 / 0:00

醜出新高度？台中燈會女媧未演先轟動 盧秀燕：醜美！

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中台灣元宵燈會「蛇現幸福」主燈，為人首蛇身「女媧」，蛇身能往前移動30公尺。圖／中市府提供
中台灣元宵燈會「蛇現幸福」主燈，為人首蛇身「女媧」，蛇身能往前移動30公尺。圖／中市府提供

今年中台灣元宵燈會主燈「女媧」未演先轟動，已有不少人被提前「驚嚇」，甚至有網友笑稱「醜出新高度」；台中市長盧秀燕今在市政會議上緩頰，「女媧」是「醜美」，「甜甜蛇」小提燈搶著要。她還提供今年燈會「3最」、處處驚喜的二日遊攻略。

2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」，2月8日至23日將在台中市西屯區的中央公園登場，今年主燈「女媧」人面蛇身，高12公尺、蛇身長20公尺，可往前移動30公尺，主燈秀每半小時一場。

主燈「女媧」還未上場，不過，已有路人被「驚嚇」，拍下「路人視角」照片PO上網，紛紛表示「看了背脊發涼」、「史上最驚悚燈會」等，也有稱「女媧本人沒那麼醜耶」、「明明就醜美醜美」，引起熱議，也觸動全台各地民眾好奇神經，紛紛朝聖。

盧秀燕今在市政會議說，中台灣元宵燈會是最大燈區，不但有主燈「女媧」，全國唯一「踅」出來的主燈秀，還有九大燈區，集「最特別、最有創意、最有趣味性」三最，處處有驚喜，建議全國民眾穿上布鞋，拆成二天逛燈會，「自己來體會」。

盧秀燕建議，中台灣元宵燈會二日遊攻略，因為旁邊就是輝達創辦人黃仁勳沒吃到的全國最大夜市逢甲夜市，可以拆二天，做好燈會攻略，先逛逛燈會、再逛夜市找美食，保證不虛此行。

盧秀燕指出，今年台中蛇年提燈為「甜甜蛇」小提燈，設計為「霜淇淋」造型，民眾握在手上把玩，疑惑這是蛇？蜥蜴？恐龍？還是霜淇淋？直接稱為「蛇麼咚咚」，因為太可愛了，連外縣市議員都搶著要。

台中市燈會人面蛇身「女媧」引起討論，市長盧秀燕也想親自去看看本尊。圖／讀者提供
台中市燈會人面蛇身「女媧」引起討論，市長盧秀燕也想親自去看看本尊。圖／讀者提供
中台灣元宵燈會主燈「女媧」，未演先轟動，盧秀燕今在市政會議上緩頰說，「女媧」是「醜美」，「甜甜蛇」小提燈搶著要。記者趙容萱／攝影
中台灣元宵燈會主燈「女媧」，未演先轟動，盧秀燕今在市政會議上緩頰說，「女媧」是「醜美」，「甜甜蛇」小提燈搶著要。記者趙容萱／攝影

春節 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

影／盧秀燕和鄭照新互勉 「我們減肥成功、台中成六都第一瘦」

蛇年開工新春團拜 盧秀燕：有出訪日本計畫

影／區域聯防大罷免？ 盧秀燕：盼政治放兩旁民生優先

日官方刊物封「次世代領袖」 盧秀燕證實：今年訪日

相關新聞

8至23日為期16天...中台灣燈會台中水湳中央公園登場 交通管制疏運看這

農曆春節連假甫結束，2025年中台灣元宵燈會將在台中水湳中央公園登場，以「蛇現幸福」為題，規劃九大主題燈區，主燈以創世神...

台灣燈會周五登場 機捷加開班次、國道周邊平面有交管

2025台灣燈會「光的遊戲場」本周五即將登場，桃園捷運公司因應賞燈人潮，7日至23日每天加開區間車，桃園市交通局在國道2...

2萬盞燈點亮太平老街 斗六燈海節7至9日登場表演卡司曝光

雲林縣斗六市公所今年農曆春節前在太平老街點亮逾2萬盞燈籠，市長林聖爵今宣布將於2月7至9日舉辦斗六燈海節，連續3天有美食...

台灣燈會7日試營運 桃市府設攤集區禁周邊用地擅設攤

2025台灣燈會在桃園青埔燈區7日起試營運，桃園市政府設置攤販區274攤對外統標，部分地主和攤主陳情燈會的公家標租攤位租...

醜出新高度？台中燈會女媧未演先轟動 盧秀燕：醜美！

今年中台灣元宵燈會主燈「女媧」未演先轟動，已有不少人被提前「驚嚇」，甚至有網友笑稱「醜出新高度」；台中市長盧秀燕今在市政...

台彩推2款新品刮刮樂 逾365萬獎項、總獎金逾17.5億元

台灣彩券公司4日推出2款刮刮樂新品「鑽很大」、「招財貓」，要讓民眾把握開春上元佳節補財庫的好時機，刮獎開運招福氣。「鑽很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。