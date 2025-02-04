醜出新高度？台中燈會女媧未演先轟動 盧秀燕：醜美！

今年中台灣元宵燈會主燈「女媧」未演先轟動，已有不少人被提前「驚嚇」，甚至有網友笑稱「醜出新高度」；台中市長盧秀燕今在市政會議上緩頰，「女媧」是「醜美」，「甜甜蛇」小提燈搶著要。她還提供今年燈會「3最」、處處驚喜的二日遊攻略。

2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」，2月8日至23日將在台中市西屯區的中央公園登場，今年主燈「女媧」人面蛇身，高12公尺、蛇身長20公尺，可往前移動30公尺，主燈秀每半小時一場。

主燈「女媧」還未上場，不過，已有路人被「驚嚇」，拍下「路人視角」照片PO上網，紛紛表示「看了背脊發涼」、「史上最驚悚燈會」等，也有稱「女媧本人沒那麼醜耶」、「明明就醜美醜美」，引起熱議，也觸動全台各地民眾好奇神經，紛紛朝聖。

盧秀燕今在市政會議說，中台灣元宵燈會是最大燈區，不但有主燈「女媧」，全國唯一「踅」出來的主燈秀，還有九大燈區，集「最特別、最有創意、最有趣味性」三最，處處有驚喜，建議全國民眾穿上布鞋，拆成二天逛燈會，「自己來體會」。

盧秀燕建議，中台灣元宵燈會二日遊攻略，因為旁邊就是輝達創辦人黃仁勳沒吃到的全國最大夜市逢甲夜市，可以拆二天，做好燈會攻略，先逛逛燈會、再逛夜市找美食，保證不虛此行。