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台彩推2款新品刮刮樂 逾365萬獎項、總獎金逾17.5億元

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
刮刮樂「鑽很大」、「招財貓」新品上市。台彩提供
刮刮樂「鑽很大」、「招財貓」新品上市。台彩提供

台灣彩券公司4日推出2款刮刮樂新品「鑽很大」、「招財貓」，要讓民眾把握開春上元佳節補財庫的好時機，刮獎開運招福氣。「鑽很大」每張售價新台幣500元，票面上璀璨耀眼的貴氣大黃鑽在時尚艷麗桃紅底色襯托下，散發出燁燁金色光芒，盡顯奢華與富貴感，頭獎500萬元共4個；「招財貓」每張售價100元，票面上招財貓及福氣不倒翁笑意迎人，討喜又帶財，頭獎30萬元共5個；2款新品總獎項超過365萬個，總獎金逾17.5億元。

「鑽很大」每張售價500元，遊戲名稱以「鑽」的諧音傳達有機會「賺」得大獎的祝福，是慢慢刮、慢慢對的益智延長型玩法主題中深受消費者喜愛的一款刮刮樂，票面以璀璨高貴的大黃鑽為主，搭配各式造型裸鑽、耀眼奪目，在時尚艷麗的桃紅色背景下不僅展露出無限奢華與尊貴，更彰顯財富感。

台彩表示，只要刮開「您的號碼」刮區內的22個號碼，再向上對應4顆大黃鑽中各局遊戲的號碼，若任一局的號碼全數出現在「您的號碼」區，即得該局獎金，頭獎500萬元共4個，總中獎率40.14%，總獎金逾13億元。

「招財貓」每張售價100元，票面上手握千萬兩金幣的招財貓與福氣不倒翁笑意迎人、可愛討喜，玩法簡單有趣，特別將和風元素如千紙鶴、鯉魚旗、和紙扇等加入對獎符號中，500元（含）以上的獎項超過15萬個，頭獎30萬元共有5個，總中獎率33.5%；民眾不妨把握開春上元旺財好時機，樂刮開運添福氣，還有機會刮得獎金。

歡樂時刻就要刮刮樂！民眾每買一張刮刮樂，都可以發揮公益彩券愛心助人的本質，為台灣帶來更多好事。想了解更多刮刮樂相關發行資訊，可至台灣彩券公司網站（www.taiwanlottery.com）點選「熱賣中刮刮樂」及「新聞與公告」專區內查詢。

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