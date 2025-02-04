春節買氣旺！嘉市開出12個百萬大紅包 這裡變刮刮樂夜市

春節年假長，旅居外地民眾返嘉過年，寒流民眾少出門，過年大家手頭有錢，嘉市彩券行買氣旺，台銀嘉義分行前變成刮刮樂夜市，嘉義市彩券工會理事長江時君說，目前開出12個大樂透百萬大紅包，彩券行大面額的2千和千元的刮刮樂彩券，所剩無幾了。

江時君說，嘉義市開出電腦型今彩539頭獎1個，2千元刮刮樂的百萬大紅包，目前開出12個，大樂透百萬大紅包3個；10萬小紅包有7個，今年嘉市彩券行的買氣跟往年一樣都是小年夜才大發利市。

目前大面額的2千和千元的刮刮樂都所剩無幾了，今天台彩發行5077期的500元「賺很大」刮刮樂，5078期百元「招財貓」刮刮樂，預期刮刮樂買氣旺到元宵節，民眾春節試手氣，入夜後，鬧區台銀嘉義分行前彩券攤一字排開，彩迷湧入買刮刮樂專注刮，形成鬧區春節特殊景觀。

江時君說，彩迷相信將銀行發送的發財水放在店裡、家裡，有助中獎，今年農曆生肖蛇年，蛇在12生肖排行第6，彩迷認為買尾數6刮刮樂，中獎機率會比較高。