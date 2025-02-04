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2月6日初九「天公生」禁忌曝！不能曬內褲、別亂發誓、別說這字會衰

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為天公生拜拜示意圖。。圖／AI生成
圖為天公生拜拜示意圖。。圖／AI生成

今年陽曆2月6日，也是農曆的大年初九「天公生」。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，「天公生」在傳統習俗上有許多禁忌，當天別做這些事，以免惹禍上身。

八大禁忌：

1.不可曝曬女性內褲：民間相傳，天公為男性，因此曝曬女性內褲對神明不敬。

2不可以隨便傾倒便桶。

3.不可以口出穢言，或者亂罵髒話，因為玉皇大帝會下凡，因此不要動怒發脾氣，不然會窮一年。

4.不要在「天公生」當天發毒誓，尤其是男女朋友間的毒誓萬萬不可，因為「天公生」發誓最靈驗。

5.不要說「死」字，如我想死你了，愛死你了等字眼，因為「天公生」是喜慶，不能用死字。

6.不要指天，因為玉皇大帝掌天，因此不要指天，會不禮貌。

7.祭拜時不要對周遭的人說：快一點！會惹怒神明，讓神明認為你沒有誠意。

8.小孩不要對天空噴水，玩bb槍或對空發射物品，以免眾神下凡會驚嚇神靈。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 蛇年 農曆過年

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