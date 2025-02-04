賞花看燈 中部走春不無聊

2025南投燈會熱力持續到2月16日，8日起舉行「藝文交流之夜」3天火舞獻藝；15日「嘻哈之夜」人氣團體接力登台；台中燈會8日登場，9大主題燈區打造中台灣璀璨燈會。「花在彰化」溪州公園5天已突破60萬人次。

南投縣副縣長王瑞德昨公布「2025南投燈會」開幕至大年初五，不到10天已突破252萬參觀人次，吸引163萬人次到南投住宿，燈會活動持續到2月16日，當日往返遊客更是多不勝數，經濟產值效益可觀。

南投燈會8日至10日「藝文交流之夜」，王瑞德預告將有震撼指數爆表的極致火舞；15日「嘻哈之夜」邀台客李英宏與人氣男團 Ozone登台，歡迎國人白天到燈會區漫步賞花海，入夜賞燈。

台中燈會在中央公園，8日開幕直到23日，觀旅局指出，台中有全台唯一 移動展演主燈女媧緩慢前進，搭配轉身、抬手、運 用機械及滑軌結構，製作出全臺唯一 一座移動式主燈，搭配女媧8個動作設計，猶如栩栩如生的神祇降臨。9大主題燈區，全台最大單一場域15公頃賞燈最過癮。

彰化縣「花在彰化」5天累計入園逾60萬人次。記者簡慧珍／攝影

彰化縣辦「花在彰化」溪州公園免費遊，大年初一到初五帶動旅遊潮，鹿港與田尾湧進人潮，溪州公園也有64萬多人次。與2024年同期5天相比，增加11萬5229人次，成長一成二；去年活動期間入園人次破百萬，未來一周受大陸冷氣團影響，各行業又恢復上班，但縣政府表示將以精彩活動繼續吸客入園。

今年主題「花繪城市」主展館與分館以花卉創作布展及六大主題嘉年華，另胖卡美食市集、傳統小吃市集等特色市集活動，更邀來馬來西亞、非洲、南美洲和菲律賓團隊現場演出，入園有吃有玩有看頭，充實過一天。