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讚蔣萬安像明星 日搖滾天團Teru曝想跟五月天唱大巨蛋

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北燈節昨正式開幕，台北市長蔣萬安（右二）今晚陪同日本在台協會代表片山和之（左三）、及這次參與燈區設計的日本知名樂團GLAY主唱、同時也是藝術家的Teru（右一）一同賞燈節。記者林麗玉／攝影
台北燈節昨正式開幕，台北市長蔣萬安（右二）今晚陪同日本在台協會代表片山和之（左三）、及這次參與燈區設計的日本知名樂團GLAY主唱、同時也是藝術家的Teru（右一）一同賞燈節。記者林麗玉／攝影

台北燈節昨正式開幕，台北市長蔣萬安今晚陪同日本在台協會代表片山和之、及這次參與燈區設計的日本知名樂團GLAY主唱、同時也是藝術家的Teru一同賞燈節。Teru則許下心願，表示「很想到台北大巨蛋與五月天一起演出。」

由於這次是蔣萬安第一次與日本知名搖滾主唱Teru同框，Teru則對蔣萬安市長的印象是「長得帥又年輕，像明星一樣」。蔣萬安當場歡迎Teru到台北大巨蛋開唱，對於Teru希望能在台北大巨蛋與五月天一起演出，蔣萬安則開心回應「非常期待」。

今年台北燈節，日本搖滾樂團主唱、同時也是藝術家的Teru參與創作一個「等待豐收的樹」燈區裝置藝術，以故鄉函館為靈感，將經歷嚴冬後結出豐盛果實的蘋果樹作為主題，盼透過作品點燃人們心中的希望。

蔣萬安今天晚間特別邀請Teru、日本在台協會代表片山和之等人一同賞台北燈節，Teru則是對今年蛇年主燈「福蛇豆豆」印象最為深刻，另外，他也推薦大家可以去他設計的燈區感受一下，推薦台灣朋友可以走進去「等待豐收的樹」作品裡面拍個照。

蔣萬安與片山和之、及Teru等人一路從「等待豐收的樹」作品，一路賞燈到西本願寺，還有以白蛇傳為主題的燈區，都讓日本友人相當驚艷。並且一同在西本願寺燈區寫下祈福卡，蔣萬安寫下「風調雨順、四季平安、台日友好、蛇麼都好」16字期許，Teru及片山和之等人則寫下台日友好等心願。

蔣萬安當場也歡迎Teru到台北大巨蛋辦演唱會，甚至可以到台北辦展。想不到Teru一口答應，說出「很想到台北大巨蛋與五月天一起演出」。對於為何想找五月天到大巨蛋開唱？Teru說，去年他有來參加超犀利跟五月天同台，那一次時間很短，所以如果有比較長的時間，是不是有可能跟五月天一起演唱比較長的時間，會很好玩，希望與五月天在大巨蛋演出，

今年台北燈節，日本搖滾樂團主唱、同時也是藝術家的Teru參與創作一個「等待豐收的樹」燈區裝置藝術，以故鄉函館為靈感，將經歷嚴冬後結出豐盛果實的蘋果樹作為主題，盼透過作品點燃人們心中的希望。記者林麗玉／攝影
今年台北燈節，日本搖滾樂團主唱、同時也是藝術家的Teru參與創作一個「等待豐收的樹」燈區裝置藝術，以故鄉函館為靈感，將經歷嚴冬後結出豐盛果實的蘋果樹作為主題，盼透過作品點燃人們心中的希望。記者林麗玉／攝影
台北燈節昨正式開幕，台北市長蔣萬安（左三）今晚陪同日本在台協會代表片山和之（左二）、及這次參與燈區設計的日本知名樂團GLAY主唱、同時也是藝術家的Teru（右二）一同賞燈節。記者林麗玉／攝影
台北燈節昨正式開幕，台北市長蔣萬安（左三）今晚陪同日本在台協會代表片山和之（左二）、及這次參與燈區設計的日本知名樂團GLAY主唱、同時也是藝術家的Teru（右二）一同賞燈節。記者林麗玉／攝影

春節 蛇年 農曆過年

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