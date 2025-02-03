雲林北港燈會10大燈區今晚啟燈 結合老街建築更加繽紛美麗

雲林縣府今晚在北港顏思齊紀念碑圓環舉辦「十大燈區」啟燈儀式，縣長張麗善主持，外交部會同日本交流協會及印尼、馬尼拉辦事處人員參加，今年主燈「粼光遶境」透過象徵媽祖鳳冠意象的108顆珠簾作為燈組元素，結合科技數位聲光效果，呈現開臺400年的文化發展脈絡與深厚文化底蘊。

2025北港燈會結合鎮內歷史建築及古蹟打造10大燈區，今天啟燈後至2月14日，分設在北港老街古建築區的10個燈區同步開燈，啟動今年元宵在北港，張麗善歡迎全國民眾來北港，拜媽祖賞花燈吃美食。

北港朝天宮1965年舉辦首屆元宵節花燈展，帶動全台燈會熱潮，使北港有台灣花燈原鄉美稱。今晚啟燈儀式由縣長張麗善、議長黃凱、朝天宮董事長蔡咏鍀、外交部會同日本台灣交流協會、馬尼拉、印尼等辦事處代表共同啟動位在北港圓環的「粼光遶境」主燈。

今年燈會從北港朝天宮延伸到巷弄燈會、義民廟、集雅軒與水道頭文化園區十角水塔等，這些歷史建築見證古笨港的發展，也象徵台灣文化傳承，透過燈會加入現代元素，煥發新生深具意含。

文觀處長陳璧君指出，北港朝天宮整個廟景建築，由國際知名燈光大師周鍊為廟景設計燈光雕，成為全國最美也是最大的花燈，名為「祈福天光」燈區。主燈區「粼光遶境」則以竹構燈塔融合媽祖108顆鳳冠珠簾，結合「生命之泉」的光球，晚間每15分鐘展演5分鐘的聲光秀，帶領民眾走進光影交織的神奇之旅。

第3燈區「笙藝興華」位於安和、共和街巷弄，邀請彷彿是時光的隧道，由雲林藝師與藝術家共同策畫，精心設計的燈飾與裝置藝術，周圍布置天空竹編花布燈籠、天空六十甲子燈籠、竹編斗笠燈籠等，徉燈區宛如回到舊時光，今年北港德宮也加入燈區。