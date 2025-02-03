吉伊卡哇魅力驚人 高雄冬日遊樂園破320萬人次

「2025高雄冬日遊樂園」1月25日開幕，吉伊卡哇三隻小可愛魅力驚人，天天吸引爆滿遊客，累計至昨天大年初五已有320萬人次前往愛河灣朝聖。高市觀光局說，2月8日、9日下午將發送元宵提燈，粉絲們別錯過。

「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」舉辦至2月16日，愛河灣設置吉伊卡哇主展區，16至17號碼頭則有25座免費遊樂設施。

觀光局長高閔琳表示，十分受歡迎的吉伊卡哇小提燈將在2月8日及2月9日下午4點起發放，地點位在18號碼頭的輕軌旅運中心站旁，一人限領2盞，發完為止。除發送提燈外，2月9日下午還有吉伊卡哇「出遊討吉利」遊港活動，將行經高雄流行音樂中心高低塔、16號碼頭、高雄旅運中心、棧庫群至棧貳庫，最後回到愛河灣。

這個周末（2月8日及9日）下午2點至6點，運發局將在高雄港7號碼頭舉辦運動派對闖關活動及運動市集，包含棒球九宮格、樂樂棒球打擊場、羽球發球機挑戰、足球九宮格、排球拍擊體驗、桌上冰壺推推樂、拉弓射箭體驗、高爾夫推推樂體驗、飛鏢瞄準發射體驗、VR飛輪騎車體驗以及VR體感獨木舟等12項運動闖關體驗。