櫻花開！九族櫻花祭登場 6千棵櫻接力綻放至3月
南投魚池九族文化村栽種約6000棵櫻花，是國內賞櫻勝地，目前正值櫻花祭，山櫻花和枝垂櫻已盛綻，台灣雪櫻則花開2、3成，八重櫻已見花苞初綻，吉野櫻、富士櫻等也將接力綻放，預計花期至3月9日，賞夜櫻則開放至3月2日。
九族文化村是在地老字號遊樂園，更因其園區內栽種山櫻花、垂枝櫻、八重櫻、台灣雪櫻、吉野櫻、富士櫻等，色系與型態各異，合計約6000棵櫻花，每年冬末春初接力綻放，成國內賞櫻勝地，九族櫻花祭活動至今更已邁入25周年。
2025九族櫻花祭今天登場，九族文化村表示，園區內山櫻花、枝垂櫻盛放，台灣雪櫻今年花期則提早開花，目前已花開2、3成，八重櫻也見花苞初綻，後續再由吉野櫻、富士櫻等接力綻放，預計可持續賞花至3月9日，精采可期。
為讓民眾有不同的賞櫻體驗，九族文化村在櫻花祭期間，延長營業時間至晚上7時30分，並於每天傍晚17:30的點燈儀式，開放遊客入場賞夜櫻；想了解櫻況也可至其官網查看櫻花實況轉播（nine.com.tw/page/activity/index.aspx?kind=33）。
九族文化村也表示，夜櫻活動期間，日月潭纜車配合開放至下午5時30分，九族園區遊樂設施則延長至晚上7時，而每天傍晚的點燈儀式前贈送免費燈籠，讓遊客能提著燈籠漫步夜晚的櫻花林，但每天限量200個，發完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言