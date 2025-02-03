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櫻花開！九族櫻花祭登場 6千棵櫻接力綻放至3月

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
九族文化村山櫻花、枝垂櫻盛放，台灣雪櫻花開2成，八重櫻花苞初綻，後由吉野櫻、富士櫻接力綻放，花期估至3月9日。圖／九族文化村提供
九族文化村山櫻花、枝垂櫻盛放，台灣雪櫻花開2成，八重櫻花苞初綻，後由吉野櫻、富士櫻接力綻放，花期估至3月9日。圖／九族文化村提供

南投魚池九族文化村栽種約6000棵櫻花，是國內賞櫻勝地，目前正值櫻花祭，山櫻花和枝垂櫻已盛綻，台灣雪櫻則花開2、3成，八重櫻已見花苞初綻，吉野櫻、富士櫻等也將接力綻放，預計花期至3月9日，賞夜櫻則開放至3月2日。

九族文化村是在地老字號遊樂園，更因其園區內栽種山櫻花、垂枝櫻、八重櫻、台灣雪櫻、吉野櫻、富士櫻等，色系與型態各異，合計約6000棵櫻花，每年冬末春初接力綻放，成國內賞櫻勝地，九族櫻花祭活動至今更已邁入25周年。

2025九族櫻花祭今天登場，九族文化村表示，園區內山櫻花、枝垂櫻盛放，台灣雪櫻今年花期則提早開花，目前已花開2、3成，八重櫻也見花苞初綻，後續再由吉野櫻、富士櫻等接力綻放，預計可持續賞花至3月9日，精采可期。

為讓民眾有不同的賞櫻體驗，九族文化村在櫻花祭期間，延長營業時間至晚上7時30分，並於每天傍晚17:30的點燈儀式，開放遊客入場賞夜櫻；想了解櫻況也可至其官網查看櫻花實況轉播（nine.com.tw/page/activity/index.aspx?kind=33）。

九族文化村也表示，夜櫻活動期間，日月潭纜車配合開放至下午5時30分，九族園區遊樂設施則延長至晚上7時，而每天傍晚的點燈儀式前贈送免費燈籠，讓遊客能提著燈籠漫步夜晚的櫻花林，但每天限量200個，發完為止。

九族文化村山櫻花、枝垂櫻盛放，台灣雪櫻花開2成，八重櫻花苞初綻，後由吉野櫻、富士櫻接力綻放，花期估至3月9日。圖／九族文化村提供
九族文化村山櫻花、枝垂櫻盛放，台灣雪櫻花開2成，八重櫻花苞初綻，後由吉野櫻、富士櫻接力綻放，花期估至3月9日。圖／九族文化村提供

春節 蛇年 農曆過年

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