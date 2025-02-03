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元宵燈會環保風！台北燈節蛇主燈倡永續 小提燈變身文具

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
2025台北燈節昨天晚間正式開幕，13公尺主燈「福蛇豆豆」點燈時，360度旋轉搭配投射光影及音效，震撼全場。記者楊正海／攝影
2025台北燈節昨天晚間正式開幕，13公尺主燈「福蛇豆豆」點燈時，360度旋轉搭配投射光影及音效，震撼全場。記者楊正海／攝影

各地燈會活動陸續開跑，北市長蔣萬安上任後，今年台北燈節延續去年龍年響應環保永續，蛇年主燈「福蛇豆豆」採租用方式，燈節結束將拆解再回收利用，燈節結束將拆解鋼材、機具等回收再利用；燈區也減少發電機使用。

至於今年恢復發放的小提燈可變身筆筒，小電池也可重複用於耳溫槍等，並規畫有站點回收。

台北市觀光傳播局長王秋冬坦言，每年春節後最大活動就是燈節，燈節結束各縣市為主燈安置規畫，因規模相對大，安置到哪裡都相當困擾。市長蔣萬安上任後，市府從去年開始，主燈就採用租賃方式處理，今年蛇年台北燈節的主燈「福蛇豆豆」採用更少的材料製作，包括採用製作燈籠專門的布料材質製作，還有鋼材、機械設備等，都可以重複再使用。

另外，除了福蛇豆豆主燈，台北燈節其他燈區也開放展後各單位團體認養，盡可能讓展示持續，尤其台北燈節是唯一在市區的燈節，佈置上更重視環保，如過去很多燈區都會使用發電機，今年台北燈節將使用汽油的發電機使用量降到最低，減少耗能及空汙，多採臨時用電方式處理。

甚至今年燈節主燈移師中山堂前廣場，也因過去西門紅樓前會影響周邊交通，還有公車也必須改道等，今年燈節舉辦要更符合永續理念，也將社會成本降到最低。

至於今年台北燈節恢復發放小提燈，除今年小提燈採可拆卸鈕扣電池的LED燈設計，電池適用耳溫槍及遙控器等小型家用電子設備，民眾可輕鬆取出並再使用。如有廢電池，也可至住家附近的量販店、超市、便利商店、藥妝店、交通場站便利商店、資源回收車、無線通信器材行、攝影器材行等處回收，燈節期間各服務台也設有廢電池回收筒，鼓勵民眾落實電池回收。

王秋冬表示，今年福蛇豆豆的台北燈節觀光效益，預估會吸引500萬的觀光人潮，尤其上月24日城市光廊點燈之後，儘管台北燈節還沒正式登場，每天都已吸引10萬人潮，昨天第一天開幕，儘管天公不作美下雨，也吸引15萬人潮來台北燈節賞花燈。

春節 蛇年 農曆過年

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