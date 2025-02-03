年味淡了？科學家解謎：為什麼年紀愈大 愈沒有過年的感動

為什麼同樣是過年，人們的心境會有如此大的差異？

隨著年假的結束，相信不少人都心不甘、情不願地回到了工作崗位上，漫長的年假讓人有放空喘息的機會，也終於擺脫汲汲營營的生活，盡情的放鬆。然而，該面對的還是躲不掉，開工後找到能幫助自我收心的方式，才是最好的動力。

不過，年紀愈大，愈來愈多人對過年不再有感覺──童年的企盼、兒時的感動、充滿快樂的愉悅，這種當年的憧憬對許多人來說已經不復存在。為什麼同樣是過年，人們的心境會有如此大的差異？是心態變了？人生體悟多了？還是自己遺忘了那個初衷？

事實上，這樣的感受，是全球普遍的現象，西方許多論壇上在聖誕節和新年前夕，都會有關於「不再有新年感動」的討論，且往往都能引發廣大共鳴。在此，我們統整了一些關於專家的回饋，也許能解答你心中的疑惑：為什麼年紀愈大，愈沒有過年的感動？

1、當你不再能領紅包

孩提時代、學生時期的你我，過年最期待的勢必便是發紅包的環節，拿著壓歲錢買著喜歡的玩具、期待已久的蒐藏，似乎沒有什麼能比收到這份大禮還要開心，特別是某些長輩總是出手闊綽時，小孩子一定特別期待。

然而，隨著步入社會、有了穩定工作，每個人的身分便從領紅包的孩子變為包紅包的成年人，當然，包給父母過往辛勞的慰勞再正常不過，但如果年終不高、自身經濟狀況不好，甚至還得跟兄弟姊妹比較紅包大小的嘲諷時，就顯得令人尷尬了。

2、準備過年比上班還累

對許多要幫忙準備年菜、打理婆家、娘家的傳統家庭來說，過年的準備功夫可一點都不比上班還要輕鬆，從小年夜時的大掃除、清潔，除夕當天開始的各種備料、開伙，從前兒時只負責吃的孩子，可無法想像這有多累。

特別是當一群人擠在廚房、七嘴八舌的對不同料理給予一堆意見、手忙腳亂，就連善後洗碗、收拾也是一大工程時，過年其實就沒那麼有趣了。

3、拜年瑣事的各種問候

「有沒有男、女朋友？」「什麼時候結婚？」「怎麼都不生小孩？」「薪水多少？」「年終高嗎？」「孩子成績怎麼樣？」「在做什麼工作？」……這種種問題似乎是過年時，遠房親戚「關心」時從不缺少的問候，也許長輩們的用意只是擔心，但當不熟的人一問再問、每年都一樣的話題時，時間久了真的會令人厭煩。

也許，生活順遂又正常的狀態下，這些問題基本上無傷大雅，但如果這是令人尷尬、感到無奈的情境時，往往一被問到就令人難堪；可偏偏過年時，就是一連串難以招架的問候，讓人想不討厭都難。

4、意見不合的家族團圓

每到過年，確實是一年一度家族聚首的日子，也是難得可以一家團聚、彼此相見、互動的時光，很多人期待這樣的闔家歡樂，但對某些家庭而言，確實是個令人尷尬的時刻。

事實上，許多的家庭都有不同難解的題，財產的糾紛、遺產的分配、利益的糾葛，很多曾經再好的手足，在牽扯到金錢後的關係，都是外界難以想像的複雜，更不用說原本感情就不太好的親戚，碰面後會是怎麼樣的冷嘲熱諷──與其要面對這些令人厭倦的場合，倒不如好好的窩在家中還來得自在適切許多。

5、物質的不匱乏

在早年，由於台灣經濟狀況不好、生活條件不佳，每天能吃的東西有限，更別說大魚大肉的山珍海味，許多老一輩的人在童年時唯有過年能吃頓大餐，那種滿足感難以言喻。

但如今，生活變得更加富裕，也許平日吃的都比過年還要高檔時，除夕的團圓飯就未必特別令人驚艷了。

6、人事已非的無奈

對某些長輩已經離開的家庭，過年的聚首偶爾就是一個觸景傷情的感慨，也許過往那個很疼惜自己的長輩已經離開，就算時間過得再久，也未必能彌補那個心痛。

這時候，如何調整好心態便非常重要，畢竟天下無不散的宴席，有釋懷，才有更大的動力。

7、心態轉換的重要性

對於過年不再有年節氛圍的感悟，箇中的關鍵便在於年紀的增長，兒時的各種逸趣也在失去童年純真後難以再度感受，但年節的氛圍其實一點都沒變，變的是我們的心態，還有不想面對一切的逃避心理。

專家建議，如果覺得過年無聊，不如訂定一個全家都能延續的傳統，也許是抽獎活動、可能是遊戲、或者是大夥一起集資買刮刮樂，只要能凝聚家族成員的向心力，其實年節會變得更加有趣。

此外，如果真的有不喜歡的場合或聚會，那就別勉強自己參加，與其要刻意和不熟的遠親打交道、攀談，不如安排屬於全家人的旅行，甚至在家休息、追劇、小酌都無妨，唯有放慢腳步，才能體悟到過年獨特的樂趣。

（本文出自2025.02.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）