「花在彰化」5天翻新2024紀錄 未來一周壞天氣挑戰人氣

蛇年新年旅遊彰化縣兩個「明珠」鹿港小鎮與田尾公路花園都很熱門，縣政府主辦「花在彰化」溪州公園更是創下5天突破60萬人次的佳績，比去年同期成長一成二，可望翻新去年開園16天百萬人次旅遊的紀錄。

「花在彰化」溪州公園免費遊園，期在當彰化縣新春旅遊的觀光領頭羊，民眾可上午去溪州公園，走台一線下午到田尾公路花園的一日遊，也可一天安排台一線「花在彰化」與田尾賞花的行程，另一日前往鹿港鎮。溪州公園發揮帶動觀光效應，今年大年初一到初五的鹿港與田尾湧進人潮，溪州公園本身也來了64萬多人次遊玩。

根據縣政府統計，2025「花在彰化」大年初一開園，首日10萬8036人次，大年初二11萬4096人次，初三15萬7236人次，初四14萬9906人次，初五11萬5037人次，累計64萬5037人次；2024「花在彰化」2月10日（初一）9萬8692人次，初二10萬1157人次，初三12萬1200人次，初四11萬8973人次，初五8萬9786人次，合計52萬9808人次。

和2024相比，今年大年初一到初五，入園人次增加11萬5229人次，成長一成二，不過2024花在彰化入園人次破百萬，2023年99萬多人次，2022年70多萬人次（新冠疫情的關係）。未來一周受大陸冷氣團影響，天氣偏涼冷，又各行業已正常上班，遊園人次勢必下降，但縣政府有信心精彩活動可繼續吸引民眾入園。