第四個刮刮樂頭獎兩千萬獎落台北 冷靜男手酸直接掃碼中大獎

刮刮樂「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元第四個頭獎得主出爐。台彩公司表示，一名年約30多歲的男子到台北市大安區的伍來八彩券行買了3張「2000萬超級紅包」，刮到第三張因為手酸便請店家用投注機掃描票面上的QR code，這時響起中獎音效，刮開後發現中了頭獎2000萬元。相對於店家和其他客人都相當興奮，唯獨這位幸運兒相當冷靜，僅淡定地說「真的？假的？」

伍來八彩券行代理人李小姐指出，幸運刮出頭獎「2000萬超級紅包」是位年約30多歲男性，當天這名幸運兒經過彩券行時，突然被店門口擺放的財神爺吸引目光，感覺像是在對他招手，於是就入店買了3張2000元的刮刮樂，刮第1張中5000元，刮第2張中2000元，刮到第3張時因為手酸，便直接請李小姐用投注機掃描票面上的QR code，這時響起不同以往的中獎音效，接著李小姐協助這位幸運兒刮開後赫然發現中了頭獎2000萬元。

台彩統計，「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，至今已刮出4個2000萬元。