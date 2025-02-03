第四個刮刮樂頭獎兩千萬獎落台北 冷靜男手酸直接掃碼中大獎
刮刮樂「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元第四個頭獎得主出爐。台彩公司表示，一名年約30多歲的男子到台北市大安區的伍來八彩券行買了3張「2000萬超級紅包」，刮到第三張因為手酸便請店家用投注機掃描票面上的QR code，這時響起中獎音效，刮開後發現中了頭獎2000萬元。相對於店家和其他客人都相當興奮，唯獨這位幸運兒相當冷靜，僅淡定地說「真的？假的？」
伍來八彩券行代理人李小姐指出，幸運刮出頭獎「2000萬超級紅包」是位年約30多歲男性，當天這名幸運兒經過彩券行時，突然被店門口擺放的財神爺吸引目光，感覺像是在對他招手，於是就入店買了3張2000元的刮刮樂，刮第1張中5000元，刮第2張中2000元，刮到第3張時因為手酸，便直接請李小姐用投注機掃描票面上的QR code，這時響起不同以往的中獎音效，接著李小姐協助這位幸運兒刮開後赫然發現中了頭獎2000萬元。
台彩統計，「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，至今已刮出4個2000萬元。
除了2000萬元頭獎，台南市新營區的必贏企業社也開出100萬元大獎。代理人李小姐說，幸運刮出「2000萬超級紅包」100萬元是一群從北漂工作回家鄉的年輕人，他們約好一起返鄉過年，當天一起去彩券行，先買1張1000元刮刮樂中了1000元後，李小姐建議可以集資買過年期間限定的2000元刮刮樂，於是他們合買1張。店員看他們刮完後沒有到櫃檯對獎，一直待在店門口，原以為太久沒見面在閒聊，沒想到他們再一次進來店裡，竟然是帶來刮中百萬大獎的好消息。
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