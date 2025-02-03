快訊

日本流感疫情嚴重，本周又有「最強寒流」警報

大S日本染病猝逝…導遊目睹「流感4天奪命」 後悔沒做一事

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資能獲利」：財富瞬間飽滿

蛇年雙潤月雙立春 吉時朝向吉利方向祈求添補福運

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
今、明兩天都立春，民眾可朝吉利方向在吉時祈福。圖轉載自網路
今、明兩天都立春，民眾可朝吉利方向在吉時祈福。圖轉載自網路

今年農曆潤六月有兩個立春，就是今（3日）和明（4日），民俗學者建議，如要增補福運最好在中午12點之前，最佳時辰為上午9點到11點，吉利方向是北方，宜朝北方雙手合什祈福好運。

今大年初六政府機關和各行各業正式上班，民間通常選在9點至11點之間祭祀並燃放鞭炮祈求生意興旺。今也是立春，基層農會都在春節前提前慶祝農民節，彰化縣位在台灣中部，氣溫介於南北之間，大多數農民已在春節前犁田和引水準備立春前後春耕，比南部晚但早於北部。

彰化師大前民間宗教教授胡瀚平表示，今、明兩天都是立春，中午12點前都是吉時，最佳時辰是巳時，根據統計模型「隨機漫步」科學證明今、明兩天最吉利方位是北方，祈福時宜朝北方許下對得起自己的願望，祈願好運常隨。

網路最近幾日興起生肖蛇正沖太歲星君吳遂及偏沖太歲的生肖，今晚9點到11點要在家「避春」以免招禍。胡瀚平指犯太歲「避春」為無稽之談，本來言行就要小心謹慎，任何生肖任何日子的晚上出門都要注意安全。

民俗專家蒲慶峰說，今天才是正立春，今晚10點11分交春，而潤六月沒特殊禁忌，無雙春雙雨水，民間相傳潤月要準備特別食品孝敬父母，給父母補運，潤六月的農曆二月可準備麻油雞給母親食用，農曆六月準備豬腳給父親食用。

春節 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資能獲利」：財富瞬間飽滿

立春好運開年！這三生肖幸福加倍、桃花盛開

今晚入立春天地磁場亂 民俗建議四生肖「躲春」化災

中職／陳傑憲喊話「在亞太奪冠」 獅領隊：越來越看到方向

相關新聞

第四個刮刮樂頭獎兩千萬獎落台北 冷靜男手酸直接掃碼中大獎

刮刮樂「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元第四個頭獎得主出爐。台彩公司表示，一名年約30多歲的男子到台北市大安區的伍來...

蛇年雙潤月雙立春 吉時朝向吉利方向祈求添補福運

今年農曆潤六月有兩個立春，就是今（3日）和明（4日），民俗學者建議，如要增補福運最好在中午12點之前，最佳時辰為上午9點...

春節9天澎湖空中疏運8萬人 今再開54班往返台灣本島

今年春節連假長達9天，澎湖空運總疏運量近8萬人次，今開工首日仍有54班航線持續開航，可提供8000多個座位，澎湖縣長陳光...

台中神岡開出大樂透頭獎 業者直喊：開心

大樂透昨晚開出頭獎，台中市神岡區新庄里「家家福投注站」開出的頭獎，1.59億元一人獨得，投注站業者說，該投注站與超市複合...

神奇巧合 旗山天后宮連兩年送出184尊黃金財神爺

高雄旗山天后宮春節期間舉辦「黃金財神爺五色筊擲筊活動」，大年初一至初五，連續五天的擲筊挑戰中，分別有夫妻檔、母女檔或兄弟...

初六上班了！「開工紅包」招財撇步公開 讓你「做小事發大財」錢包賺滿滿

財蛇臨門蛇年到！在新的一年最令人期待的，莫過於收到過年以及開工紅包，不過收到這筆錢之後，通常會對「如何處理紅包袋」感到困擾，對此《聯合新聞網》整理了幾個「紅包招財小撇步」，只要好好利用收到的紅包，你也能輕鬆迎接財神，賺進大把鈔票！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。