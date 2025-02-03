蛇年雙潤月雙立春 吉時朝向吉利方向祈求添補福運

今年農曆潤六月有兩個立春，就是今（3日）和明（4日），民俗學者建議，如要增補福運最好在中午12點之前，最佳時辰為上午9點到11點，吉利方向是北方，宜朝北方雙手合什祈福好運。

今大年初六政府機關和各行各業正式上班，民間通常選在9點至11點之間祭祀並燃放鞭炮祈求生意興旺。今也是立春，基層農會都在春節前提前慶祝農民節，彰化縣位在台灣中部，氣溫介於南北之間，大多數農民已在春節前犁田和引水準備立春前後春耕，比南部晚但早於北部。

彰化師大前民間宗教教授胡瀚平表示，今、明兩天都是立春，中午12點前都是吉時，最佳時辰是巳時，根據統計模型「隨機漫步」科學證明今、明兩天最吉利方位是北方，祈福時宜朝北方許下對得起自己的願望，祈願好運常隨。

網路最近幾日興起生肖蛇正沖太歲星君吳遂及偏沖太歲的生肖，今晚9點到11點要在家「避春」以免招禍。胡瀚平指犯太歲「避春」為無稽之談，本來言行就要小心謹慎，任何生肖任何日子的晚上出門都要注意安全。

民俗專家蒲慶峰說，今天才是正立春，今晚10點11分交春，而潤六月沒特殊禁忌，無雙春雙雨水，民間相傳潤月要準備特別食品孝敬父母，給父母補運，潤六月的農曆二月可準備麻油雞給母親食用，農曆六月準備豬腳給父親食用。