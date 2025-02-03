春節9天澎湖空中疏運8萬人 今再開54班往返台灣本島
今年春節連假長達9天，澎湖空運總疏運量近8萬人次，今開工首日仍有54班航線持續開航，可提供8000多個座位，澎湖縣長陳光復今前往馬公機場，感謝各單位協助讓澎湖人順利返鄉過年。
開工首日，澎湖縣長陳光復於3日上午前往澎湖機場，關心春節期間的空運疏運情況，並慰問航空站內各執勤單位及駐守國軍，感謝他們在春節假期的辛勞付出。
陳光復指出，今年春節連假長達9天，空運總疏運量近8萬人次，成功讓鄉親返鄉團聚並順利返回工作崗位，充分展現各單位高度合作與執行，讓旅客能夠安全便捷返鄉與返程。
縣府表示，澎湖航線前2波來回合計提供1474架次，10萬6474個座位數，縣府再協調第3波共23航班，後續又於2月1日增開台北包機1班及高雄軍機1班，累計協調座位數達24班、共4544座位數，累計提供運能達11萬1088人次。
縣府旅遊處表示，今日（3日）為疏運返臺的旅客，旅遊處於澎湖機場派員設立鄉親服務處，各航線共開航54班，來回約8544座位數（台北19班、高雄18班、台南4班、台中12班、嘉義1班），目前有零星候補，疏運正常，並將持續觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言