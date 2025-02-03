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春節9天澎湖空中疏運8萬人 今再開54班往返台灣本島

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
澎湖縣長陳光復今前往馬公航空站，感謝春節疏運順利完成。澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復今前往馬公航空站，感謝春節疏運順利完成。澎湖縣政府提供

今年春節連假長達9天，澎湖空運總疏運量近8萬人次，今開工首日仍有54班航線持續開航，可提供8000多個座位，澎湖縣長陳光復今前往馬公機場，感謝各單位協助讓澎湖人順利返鄉過年。

開工首日，澎湖縣長陳光復於3日上午前往澎湖機場，關心春節期間的空運疏運情況，並慰問航空站內各執勤單位及駐守國軍，感謝他們在春節假期的辛勞付出。

陳光復指出，今年春節連假長達9天，空運總疏運量近8萬人次，成功讓鄉親返鄉團聚並順利返回工作崗位，充分展現各單位高度合作與執行，讓旅客能夠安全便捷返鄉與返程。

縣府表示，澎湖航線前2波來回合計提供1474架次，10萬6474個座位數，縣府再協調第3波共23航班，後續又於2月1日增開台北包機1班及高雄軍機1班，累計協調座位數達24班、共4544座位數，累計提供運能達11萬1088人次。

縣府旅遊處表示，今日（3日）為疏運返臺的旅客，旅遊處於澎湖機場派員設立鄉親服務處，各航線共開航54班，來回約8544座位數（台北19班、高雄18班、台南4班、台中12班、嘉義1班），目前有零星候補，疏運正常，並將持續觀察。

春節 蛇年 農曆過年

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