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神奇巧合 旗山天后宮連兩年送出184尊黃金財神爺
高雄旗山天后宮春節期間舉辦「黃金財神爺五色筊擲筊活動」，大年初一至初五，連續五天的擲筊挑戰中，分別有夫妻檔、母女檔或兄弟檔獲財神爺眷顧，今年與去年一樣，共有184尊黃金財神爺被信眾帶回家，還有幸運兒連兩年都是第183名挑戰成功者。
今年天后宮打造220尊黃金財神爺，「黃金財神爺擲筊活動」規則很簡單，參加擲筊的人若繳交500元緣金可獲得一次擲筊機會，若執出5個對色聖筊可獲得1尊0.8錢重（市價約1萬3500元）黃金財神爺，連續三次擲出五個對色聖筊，可獲得1尊6錢重（市價約7萬2000元）財神爺。
擲筊活動昨晚10點結束，天后宮統計，今年跟去年龍年一樣，再次送出184尊0.8錢重黃金財神爺，也跟去年一樣，沒有人獲得6錢重財神爺。現場信眾驚呼連連，認為這些巧合是神蹟顯現。
天后宮指出，除財神爺總數與去年一樣之外，今年還有多位去年擲出五色杯的信眾再次回來挑戰，結果同樣擲出五色杯，再次將黃金財神爺請回家。 此外，不少信眾全家出遊，一起報名擲筊競賽，所以出現夫妻檔、母子檔、母女檔或兄妹檔等獲獎組合，一家人共享財神加持的好運道。
天后宮臉書小編陳小姐去年是第183位擲出五色杯的人，昨晚她等到第182位挑戰成功者出現後才報名參賽，財神爺再度眷顧，讓她又再度連莊成為第183位挑戰成功者，連續兩年都獲得黃金財神爺。 陳小姐說，感謝媽祖賜福，期盼新的一年家運昌隆、財源滾滾。
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