神奇巧合 旗山天后宮連兩年送出184尊黃金財神爺

高雄旗山天后宮春節期間舉辦「黃金財神爺五色筊擲筊活動」，大年初一至初五，連續五天的擲筊挑戰中，分別有夫妻檔、母女檔或兄弟檔獲財神爺眷顧，今年與去年一樣，共有184尊黃金財神爺被信眾帶回家，還有幸運兒連兩年都是第183名挑戰成功者。

今年天后宮打造220尊黃金財神爺，「黃金財神爺擲筊活動」規則很簡單，參加擲筊的人若繳交500元緣金可獲得一次擲筊機會，若執出5個對色聖筊可獲得1尊0.8錢重（市價約1萬3500元）黃金財神爺，連續三次擲出五個對色聖筊，可獲得1尊6錢重（市價約7萬2000元）財神爺。

擲筊活動昨晚10點結束，天后宮統計，今年跟去年龍年一樣，再次送出184尊0.8錢重黃金財神爺，也跟去年一樣，沒有人獲得6錢重財神爺。現場信眾驚呼連連，認為這些巧合是神蹟顯現。

天后宮指出，除財神爺總數與去年一樣之外，今年還有多位去年擲出五色杯的信眾再次回來挑戰，結果同樣擲出五色杯，再次將黃金財神爺請回家。 此外，不少信眾全家出遊，一起報名擲筊競賽，所以出現夫妻檔、母子檔、母女檔或兄妹檔等獲獎組合，一家人共享財神加持的好運道。