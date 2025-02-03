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「福蛇豆豆」點睛 炒熱西門町

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北燈節昨晚開幕，13公尺高主燈「福蛇豆豆」正式點亮。記者陳正興／攝影
台北燈節昨晚開幕，13公尺高主燈「福蛇豆豆」正式點亮。記者陳正興／攝影

2025台北燈節昨晚在濛濛細雨中點燈開幕，13公尺主燈「福蛇豆豆」設在鄰近西門町商圈的中山堂廣場，點燈時，360度旋轉搭配光影及音效震撼全場，吸引大批民眾觀賞，四大燈區也全部點亮，照耀西門町和中華路一帶。

台北燈節昨起至2月16日，主燈每晚6時至10時每半小時展演一次，每次5分鐘，昨晚6時許揭幕，天空飄著毛毛雨，市長蔣萬安致詞時說，開幕遇到一點小雨，「我們是遇水則發」。

北市觀傳局表示，「福蛇豆豆」結合燈光與特效，並融入機械動態設計，還有吐舌的趣味動作，也代表著生命力，象徵新年旺盛活力與財運滾滾。

有民眾說，「福蛇豆豆」身上的「塗鴉」，融合西門町潮流文化，顛覆對蛇的傳統印象。也有民眾對「福蛇豆豆」兩顆靈動的眼睛，印象最深刻。

四大燈區也點亮，蔣萬安指出，「西門展區」呈現傳統與現代藝術的融合，包括紙雕藝術家李信慧再現白蛇傳故事的「白蛇轉」燈組；位於西本願寺的「祈福燈林」，像是走進森林，民眾可領取祈福卡，寫上對新一年的祈願，掛上燈組。

中華路展區則邀請日本搖滾天團GLAY主唱TERU跨界創作燈組「等待豐收的樹」，藍色燈光代表歷經寒冬嚴峻考驗而豐收的蘋果樹；「北門展區」以雙北世壯運吉祥物「壯寶」燈組及學生競賽作品展現創意與活力，並匯聚16座友好城市燈組，象徵全球文化交流。

蔣萬安點燈後沿著中華路街區賞燈，也參觀上海市燈區並合影；觀傳局指出，上海燈區規模不小，是主燈「福蛇豆豆」外的第二大燈飾。

觀傳局表示，中山堂廣場舞台區即日起至2月16日，每周五、六、日晚間有知名團隊接力登台，另每晚6時到9時，西門町捷運6號出口後方服務台、中華路峨眉街口，及中華路一段76巷、漢口街二段有街頭藝人表演。

春節 蛇年 農曆過年

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