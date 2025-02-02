影／台北燈節「福蛇豆豆」 點亮西門町商圈

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
台北燈節晚上在西門町商圈盛大開幕，13公尺高的主燈「福蛇豆豆」，結合在地潮流的創新設計和繽紛燈光展現吉祥與活力，為今年燈節揭開序幕。融合多元藝術與在地文化傳承的四大展區，也將自即日起至2月16日的每天晚上17時至22時全區亮燈。記者陳正興／攝影
台北燈節晚上在西門町商圈盛大開幕，13公尺高的主燈「福蛇豆豆」，結合在地潮流的創新設計和繽紛燈光展現吉祥與活力，為今年燈節揭開序幕。融合多元藝術與在地文化傳承的四大展區，也將自即日起至2月16日的每天晚上17時至22時全區亮燈。記者陳正興／攝影

台北燈節晚上在西門町商圈盛大開幕，在臺北市長蔣萬安與貴賓按鈕、民眾倒數下，共同點亮13 公尺高的主燈「福蛇豆豆」，以結合在地潮流的創新設計和繽紛燈光展現吉祥與活力，為今年燈節揭開序幕。融合多元藝術與在地文化傳承的四大展區，也將自即日起至2月16日的每天晚上17時至22時全區亮燈。

臺北市政府觀光傳播局表示，今年台北燈節主燈「福蛇豆豆」設置於中山堂廣場，結合燈光與特效，創造濃厚的在地街頭潮流氛圍。並融入機械動態設計，吐舌的趣味動作不僅增添逗趣感與生命力，也象徵新年旺盛活力與財運滾滾。融合歷史文化與時尚潮流的系燈秀，自每晚18時至22時，每30分鐘展演一次，為國內外遊客帶來一場兼具力與美的視覺盛宴。

台北市燈節共分四大展區，除主燈區外；「西門展區」呈現傳統與現代藝術的融合，包括紙雕藝術家李信慧再現《白蛇傳》故事的「白蛇轉」燈組及「祥蛇迎春」的塗鴉藝術創作，還有展現地方文史與潮流文化、位於西本願寺的「祈福燈林」，民眾可至樹心會館領取祈福卡，並寫下對新年的祈願掛上燈組，燈籠暖光承載希望祝福。

「中華路展區」則邀請日本搖滾天團GLAY 主唱 TERU 跨界創作燈組「等待豐收的樹」，以及由音樂旅人-林強跨界創作的「台北留聲機」，營造沉涹式視覺與聽覺體驗：而「北門展區」以雙北世壯運吉祥物「壯寶」燈組及學生競賽作品展現創意與活力，並匯聚16座友好城市燈組，象徵全球文化交流。

台北燈節晚上在西門町商圈盛大開幕，13公尺高的主燈「福蛇豆豆」，結合在地潮流的創新設計和繽紛燈光展現吉祥與活力，為今年燈節揭開序幕。融合多元藝術與在地文化傳承的四大展區，也將自即日起至2月16日的每天晚上17時至22時全區亮燈。記者陳正興／攝影
台北燈節晚上在西門町商圈盛大開幕，13公尺高的主燈「福蛇豆豆」，結合在地潮流的創新設計和繽紛燈光展現吉祥與活力，為今年燈節揭開序幕。融合多元藝術與在地文化傳承的四大展區，也將自即日起至2月16日的每天晚上17時至22時全區亮燈。記者陳正興／攝影
台北燈節晚上在西門町商圈盛大開幕，共分四大展區，除主燈區外；「西門展區」呈現傳統與現代藝術的融合，「中華路展區」則邀請日本搖滾天團GLAY 主唱 TERU 跨界創作燈組「等待豐收的樹」，以及由音樂旅人-林強跨界創作的「台北留聲機」，營造沉涹式視覺與聽覺體驗；「北門展區」以雙北世壯運吉祥物「壯寶」燈組及學生競賽作品展現創意與活力，並匯聚16座友好城市燈組，象徵全球文化交流。記者陳正興／攝影
台北燈節晚上在西門町商圈盛大開幕，共分四大展區，除主燈區外；「西門展區」呈現傳統與現代藝術的融合，「中華路展區」則邀請日本搖滾天團GLAY 主唱 TERU 跨界創作燈組「等待豐收的樹」，以及由音樂旅人-林強跨界創作的「台北留聲機」，營造沉涹式視覺與聽覺體驗；「北門展區」以雙北世壯運吉祥物「壯寶」燈組及學生競賽作品展現創意與活力，並匯聚16座友好城市燈組，象徵全球文化交流。記者陳正興／攝影
台北燈節晚上在西門町商圈盛大開幕，臺北市長蔣萬安代表致詞。記者陳正興／攝影
台北燈節晚上在西門町商圈盛大開幕，臺北市長蔣萬安代表致詞。記者陳正興／攝影
台北燈節晚上在西門町商圈盛大開幕，臺北市長蔣萬安揮手致意。記者陳正興／攝影
台北燈節晚上在西門町商圈盛大開幕，臺北市長蔣萬安揮手致意。記者陳正興／攝影
台北燈節晚上在西門町商圈盛大開幕，臺北市長蔣萬安代表致詞。記者陳正興／攝影
台北燈節晚上在西門町商圈盛大開幕，臺北市長蔣萬安代表致詞。記者陳正興／攝影
台北燈節晚上在西門町商圈盛大開幕，在臺北市長蔣萬安（中）與貴賓按鈕、民眾倒數下，共同點亮13 公尺高的主燈「福蛇豆豆」。記者陳正興／攝影
台北燈節晚上在西門町商圈盛大開幕，在臺北市長蔣萬安（中）與貴賓按鈕、民眾倒數下，共同點亮13 公尺高的主燈「福蛇豆豆」。記者陳正興／攝影
台北燈節晚上在西門町商圈盛大開幕，臺北市長蔣萬安代表致詞。記者陳正興／攝影
台北燈節晚上在西門町商圈盛大開幕，臺北市長蔣萬安代表致詞。記者陳正興／攝影

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