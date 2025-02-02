看房順路買刮刮樂 苗栗幸運兒竟刮中100萬直接簽約！

買房順路刮刮樂，幸運刮中百萬立刻簽約！過年期間，苗栗縣苑裡鎮有一名年輕男子，準備購屋，春節假期間請房仲帶看房子，當天剛看完一間很喜歡的房子，但房子的頭期款與手頭資金差約70幾萬，正在為了這差額煩惱時，沒想到幸運刮中百萬，隨即立刻簽約！

彩券行老闆表示，幸運的客人本來在附近看房，但正差70萬元，剛好在附近巷口看見一家「王子財神投注站」彩券行，當下萌生刮獎試手氣的想法，就請房仲稍等立刻進店買了一張「2,000萬超級紅包」，未料竟被財神眷顧就幸運刮中了100萬元成家金。

當下，中獎男子開心地大叫並立刻衝出彩券行外跟房仲說：「頭期款湊齊啦！我要買那間房，現在就立刻簽約！」