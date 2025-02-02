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看房順路買刮刮樂 苗栗幸運兒竟刮中100萬直接簽約！

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
圖為西門町的著名彩券行，民眾低頭苦幹地拚命刮手上的刮刮樂。記者陳正興／攝影
圖為西門町的著名彩券行，民眾低頭苦幹地拚命刮手上的刮刮樂。記者陳正興／攝影

買房順路刮刮樂，幸運刮中百萬立刻簽約！過年期間，苗栗縣苑裡鎮有一名年輕男子，準備購屋，春節假期間請房仲帶看房子，當天剛看完一間很喜歡的房子，但房子的頭期款與手頭資金差約70幾萬，正在為了這差額煩惱時，沒想到幸運刮中百萬，隨即立刻簽約！

彩券行老闆表示，幸運的客人本來在附近看房，但正差70萬元，剛好在附近巷口看見一家「王子財神投注站」彩券行，當下萌生刮獎試手氣的想法，就請房仲稍等立刻進店買了一張「2,000萬超級紅包」，未料竟被財神眷顧就幸運刮中了100萬元成家金。

當下，中獎男子開心地大叫並立刻衝出彩券行外跟房仲說：「頭期款湊齊啦！我要買那間房，現在就立刻簽約！」

刮刮樂 春節 蛇年 農曆過年

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紅包袋用過別亂丟！專家提醒「小心丟福氣」 這時處理最合適

農曆新年期間，台灣人有給與領紅包的傳統，象徵祝福與好運。一般來說，長輩會在除夕圍爐或大年初一發放紅包給晚輩，稱為「壓歲錢」，寓意保佑孩子平安成長、驅邪避凶。此外，已婚者通常也會包紅包給未婚的親戚或晚輩，表達祝福。專家提醒，用過的紅包袋不要直接丟掉，否則會連福氣一起丟掉，建議等到民俗節日再處理。

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農曆新年期間，許多台灣民眾習慣購買刮刮樂，藉此試試手氣、迎接新年財運。根據各大彩券行的觀察，每年春節前後，刮刮樂的銷售量都會激增，特別是高額頭獎的刮刮樂，更是吸引不少民眾排隊購買。有網友分享刮刮樂神器「鋼絲鐵刷」，靠著鋼絲大片刮開毫不費力。

小姑發紅包「百元鈔折成貓咪」 人母不滿金額：未免太小氣

許多人會在過年期間包紅包給晚輩，以表示對晚輩的祝福，雖說此習俗是心意最重要，不過仍難免會讓人在意金額大小。網友抱怨，小姑過年包給她的小孩「一個用一百元鈔票摺的貓咪」，她不滿「會不會太小氣？」其他人卻認為「這是招財貓」，而且「紅包只是包一個心意」，還有人哀怨的說「你以為折這個很簡單喔？我看著影片搞了半小時才折出來」。

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