紅包袋用過別亂丟！專家提醒「小心丟福氣」 這時處理最合適

農曆新年期間，台灣人有給與領紅包的傳統，象徵祝福與好運。一般來說，長輩會在除夕圍爐或大年初一發放紅包給晚輩，稱為「壓歲錢」，寓意保佑孩子平安成長、驅邪避凶。此外，已婚者通常也會包紅包給未婚的親戚或晚輩，表達祝福。專家提醒，用過的紅包袋不要直接丟掉，否則會連福氣一起丟掉，建議等到民俗節日再處理。

在台灣，除了家庭內的紅包習俗，職場上老闆也常在開工日發放「開工紅包」，象徵新年好運、財源廣進。近年來，電子紅包與行動支付也逐漸流行，使得紅包習俗更加便利與多元。然而，紅包金額並無固定標準，最重要的是其代表的心意與祝福，讓過年充滿溫馨氛圍。

中華民俗文化教育學會創會理事長蔡滕曾提醒，用過的空紅包袋不要直接丟掉，因為內含他人的祝福之意，若隨意丟棄可能會連福氣與吉祥一起丟掉，建議等到重大的民俗節日，如元宵或端午節等再處理，屆時再將紅包袋連同金紙一起燒掉化掉即可。

另外，明天就是開工日，有些公司行號會發放開工紅包，讓員工們討個吉利，值得注意的是，拿到手的開工紅包別隨意花掉，以免影響工作或漏財，建議可以將其放在身上留幾天、存入帳戶、留著紅包袋、添購辦公用品等，就能讓新年的財運更好。

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