廚房用品成彩券行「刮刮樂神器」 刮迷大讚超省力：3秒刮完！

農曆新年期間，許多台灣民眾習慣購買刮刮樂，藉此試試手氣、迎接新年財運。根據各大彩券行的觀察，每年春節前後，刮刮樂的銷售量都會激增，特別是高額頭獎的刮刮樂，更是吸引不少民眾排隊購買。有網友分享刮刮樂神器「鋼絲鐵刷」，靠著鋼絲大片刮開毫不費力。

台灣不少民眾認為，刮刮樂不僅是小確幸，也增添過年氣氛，親朋好友聚在一起刮獎，無論中獎與否，都能帶來樂趣與話題。此外，彩券收益的一部分也會投入公益，讓過年買彩券成為一種寓意美好的傳統。

一名網友在Threads發文表示，近日到彰化員林的彩券行買刮刮樂試試手氣，貼出刮刮樂的影片，只見他竟拿著鋼刷玩刮刮樂，笑稱「員林的彩券行怎麼附鋼絲鐵刷，第一次刮2000中200」。另有網友分享澎湖彩券行也附上「長柄鋼刷」，令他驚呼「很厲害」。

其他人紛紛留言「太方便了吧」、「這樣很省力欸，不然刮2000的手超痠」、「暴力式開獎也祝暴力式中獎」、「這樣好像比較省力」、「用過就回不去硬幣了」。但也有人說「不行，聽到這個鋼刷的聲音全身起雞皮疙瘩」、「我戴著耳機聽到起雞皮疙瘩」、「太快了＋鋼絲摩擦恐懼症」。