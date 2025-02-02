小姑發紅包「百元鈔折成貓咪」 人母不滿金額：未免太小氣

許多人會在過年期間包紅包給晚輩，以表示對晚輩的祝福，雖說此習俗是心意最重要，不過仍難免會讓人在意金額大小。網友抱怨，小姑過年包給她的小孩「一個用一百元鈔票摺的貓咪」，她不滿「會不會太小氣？」其他人卻認為「這是招財貓」，而且「紅包只是包一個心意」，還有人哀怨的說「你以為折這個很簡單喔？我看著影片搞了半小時才折出來」。

台灣人在過年期間有給晚輩「包紅包」的習俗，象徵祝福與吉利。長輩通常會在除夕或大年初一將紅包遞給未婚的晚輩，如子女、孫輩或親戚的小孩，寓意「壓歲錢」，希望他們平安健康、順遂成長。此外，職場上也有發紅包給員工的習慣，以表達新年祝福與激勵士氣。這項傳統不僅增添過年氣氛，也承載著代代相傳的美好祝願。

一名網友在臉書社團爆廢公社發文表示，她的小姑已婚未育，今年過年包給她的小孩一個百元鈔票摺成的貓咪，她對於金額相當不滿意，直言「會不會太小氣了？」。

其他人則留言「用1000的就沒問題靠北了」、「很可愛耶～如果我收到會很開心」、「這是今年最流行的招財貓」、「很有趣，可愛的紅包」、「100是比較剛好，可以做紀念，500以上我會花掉」、「再嫌下次折蓮花」、「紅包是一種心意，何必計較多寡」、「講得好像小姑沒小孩就一定要包紅包一樣，都折成貓咪了還要嫌」、「紅包都是要還的，心意到就好，不要包更沒相欠」、「這麼可愛的小貓咪我也想要一隻」。