鹿港老街擠爆！遊客怨旅遊品質低落「像跨年」 網揭原因：跟祂有關

今年春節連假長達九天，許多人都規劃出外旅遊，也因此國內的知名景點在連假期間都擠滿觀光人潮。網友抱怨，他於大年初三帶著妻子至鹿港老街逛街，想不到街上卻被擠得水泄不通，「根本跨年等級的塞」，旅遊品質低落，連回程都得塞在國道車陣中，讓他相當無奈。

一名網友在PTT發文表示，原以為避開年假前幾日的人潮，卻沒想到倒數第三天的鹿港老街依然擠得水洩不通。他分享，原本想帶妻子輕鬆漫遊老街，卻發現沿途都是密密麻麻的人潮，景點幾乎看不見，甚至連排隊購買當地知名的阿振肉包與老龍師肉包都得等上許久，逛街品質大打折扣，彷彿置身於跨年人潮之中。

除了老街內擁擠的狀況外，回程時更是面臨交通大打結的窘境。該遊客表示，欲駛上國道一號交流道時，卻發現車龍綿延，塞車情況嚴重，令人不禁懷疑：「大家是不是都選在這一天來逛老街？」也有人感嘆，台灣熱門景點在年假期間似乎已無空閒之處，讓許多民眾外出旅遊變成了一場體力與耐心的考驗。

其他人則認為，主要與鹿港老街的廟宇有關，因為台灣人喜歡在春節期間走春，到各大廟宇祭拜祈求一年的好運，因此只要有廟宇的地方，就會有大批人潮，「有廟的地方過年鐵定塞，每年都一樣」、「廟+老街必塞」、「不都是去拜拜嗎？」。

還有人說「今天哪裡沒塞？」、「你參與其中」、「你也是其中一個啊」、「就是因為有你這種人」、「平常不去幹嘛在全台灣有三分之一的人都放假的時候去」。