苗栗年輕男初一刮刮樂中100萬 簽約付頭期款買房

許多人會在過年期間包紅包給晚輩，以表示對晚輩的祝福，雖說此習俗是心意最重要，不過仍難免會讓人在意金額大小。網友抱怨，小姑過年包給她的小孩「一個用一百元鈔票摺的貓咪」，她不滿「會不會太小氣？」其他人卻認為「這是招財貓」，而且「紅包只是包一個心意」，還有人哀怨的說「你以為折這個很簡單喔？我看著影片搞了半小時才折出來」。

2025-02-02 12:53