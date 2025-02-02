苗栗年輕男初一刮刮樂中100萬 簽約付頭期款買房
苗栗縣苑裡鎮王子財神投注站1月29日大年初一開出「2000萬超級紅包」刮刮樂100萬元，投注站業者透露，刮中的年輕人當場直呼頭期款有著落了，歡喜簽約買房子。
春節期間台灣彩券「2000萬超級紅包」刮刮樂，共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，台彩今天指出，統計至昨天，已刮出3個2000萬元、141個100萬元，其中，苑裡鎮王子財神投注站大年初一刮出100萬元。
投注站今天生意興隆，業者表示，幸運刮中百萬的是一名準備購屋年輕男子，大年初一上午與友人到投注站刮中，中獎人表示先前曾看中意一間很喜歡的房子，但房子的頭期款與手頭資金差約70幾萬元，足夠付頭期款，他要買那間房，馬上會去簽約。
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