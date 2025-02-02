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今天初五迎財神！最佳祭祀時間、方法、禁忌全攻略在這

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是農曆初五，屬各行各業開市接財神日子，命理師楊登嵙分享民俗觀念與祭祀方式與禁忌。圖／本報資料照
今天是農曆初五，屬各行各業開市接財神日子，命理師楊登嵙分享民俗觀念與祭祀方式與禁忌。圖／本報資料照

今天是2月2日為農曆正月初五，是五路財神的生日，很多開設公司行號、做生意的人都會藉著幫財神爺祝壽，迎接財神來自己的公司或店裡，祈求財神爺能夠保佑讓生意愈來愈興隆，財源廣進，公司業績比往年提升，命理師楊登嵙提醒，祭祀流程與禁忌需了解，才能心想事成。

命理師楊登嵙說，大年初五又稱「破五」、「隔開」，意思是說，新春節目到了大年初四就算告一段落，日常作息應恢復正常，而財神有分文財神和武財神兩類。

楊登嵙說，文財神是指比干、文昌帝君；武財神是指關聖帝君（關羽）或玄壇真君（趙公明）。趙公明和其四位部將「招保天曹」蕭昇、「納珍天曹」曹寶、「招財使者」鄧九公、「利市仙官」姚少司等，被合稱為「五路財神」。此外，土地公、財帛星君、明初擁有聚寶盆的沈萬三等，也被視為財神。

以下介紹迎財神祭祀方式：

◎對象：財神爺。

◎時間：正月初五上午12點前。

◎地點：1.一般商家若有安設財神神位，則祭拜地點擺設在該神位前的供桌上，若屬挑高式的小型神龕，可在神龕下加放一張供桌。2.若無設財神神位，則在商店或工廠內近門口處另外設置一張大供桌向天迎接財神爺。3.至財神廟拜拜。

◎供品：香蕉(招)、李子(你)、梨子(來)、鳳梨(旺)、柿子(利市)，或其它應時水果共五種。

◎金紙：壽金、刈金、五路財神金和鞭炮為主。當祭拜完畢，則鳴放鞭炮祝賀開張大吉。

◎錢母：可在供桌上擺放「錢母」，讓錢滾錢，藉由努力，小錢滾大錢，賺更多錢。

◎禱詞：點燃三炷香，跟一般拜拜祈願一樣，都要報上名字和住址，讓財神知道你是誰、住在哪。接著再講出自己的願望，祈願內容要明確的敘述，不能太空洞，不管是想要加薪、業績都要講出到哪種程度，至少實際說出方向，不能只講空洞的「發大財」，不然可能會無效。

正月初五是五路財神的生日，一般商家都喜歡以這天作為年後開張的日子；這天開市、接財神需備好三牲、糕果、香燭、甲馬、壽金等物，鳴鑼擊鼓焚香禮拜，虔誠恭敬財神。

開市拜拜禁忌的供品禁忌：

1.忌拜芭樂:收支票的商家，不要拜芭樂，容易拿到芭樂票（支票跳票）。

2.忌拜蓮霧:蓮霧是空心的水果，「無心」的含義，易有阻礙、出差錯。

3.忌拜鴨蛋:掛鴨蛋，業績差。

4.忌拜皮蛋:容易遇到黑心客、傲客。

5.忌拜粥：引發績效稀疏不振。

6.忌拜釋迦：釋迦像似釋迦牟尼的頭，折煞神明，對神明不敬。

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