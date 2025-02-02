一個人也能好好過年！個人年菜豐盛不浪費 十大單身商機揭曉

今年除夕，你一個人度過嗎？隨著社會結構變遷、都市化進程加快，越來越多人獨自過年。這樣的趨勢不僅反映了個體生活的多樣性，突顯現代人對獨處、自我空間的重視，同時也為各類商業行為提供了全新的機會和挑戰。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出十大年節單身商機，年假期間，把握難得的機會專注自我，也是一種很棒的體驗！

No.10 購買小包裝即食包

一個人過年時，簡單便利的食物就是最好的選擇！許多小包裝的即食包，在此時派上用場，只要簡單加熱，就能馬上享用美味的年菜，不用為了煮飯花費太多時間精力，也不用擔心剩菜造成浪費。

台北私廚餐廳法租界以「十年一劍黃金雞湯」聞名，推出真空包裝，成為炙手可熱的單品年菜選擇，創辦人陳柏融提到，「半隻雞的雞湯，今年賣得特別好，（過年檔期）一天大概會出20鍋到50鍋」；另外，每年過年不可或缺的超人氣烏魚子，許多品牌如洪家烏魚子、火火選物HOHOS、豊賀大酒家也提供一口吃的小包裝禮盒，創造更多商機。

No.9 唱一人卡拉OK

過年想放肆高歌、享受音樂時光，卻因為只有一個人不想訂傳統KTV包廂嗎？

許多網友推薦可到個人專屬的「電話亭卡拉OK」玩樂，操作簡單快速，只要戴上耳機，就可以立刻進入Me Time！沒有他人打擾的情況下，盡情在兩坪不到的獨立空間裡唱歌，特別適合單身人士。有些場地兩旁有窗簾可拉上，就算你是尷尬癌上身的I人，也能開心體驗熱唱的快感，每次以一首歌為單位，方便自行掌握娛樂時間長短；善用現場的手機架、錄音功能，還可錄下歌聲和好友分享。

No.8 入住飯店奢華過年

知名企業顧問陳珮甄曾經分享，恢復單身後，連續幾年的除夕與初一，她選擇入住台北的飯店，享受奢華的過年假期，犒賞辛苦一整年的自己。

飯店環境舒適、服務周到，包含SPA、游泳池、健身房等設施，更重要的是能遠離外界的喧囂、完全放鬆，就算只是待在房中，愜意的追劇、泡澡，也能瞬間將所有的疲憊與壓力拋開，是許多單身人士每年必做的療癒行程。

No.7 在家叫外送名店

單身過年不想準備太多食材，最享受的事情之一，就是能隨心所欲叫外送餐點，特別是來自一些高品質名店的外送服務。

年假期間想吃飽喝足，不親自下廚也沒關係，坐在溫暖的家裡，直接用手機點選Uber Eats、foodpanda，不管是精選美味佳餚、生鮮雜貨和節慶零食，都能直接送到家門口，讓你享受農曆新年的喜悅，輕鬆無壓力！不少外送員瞄準過年期間的紅包小費，沒放假反而更勤勞接單，賺取年節小確幸。

No.6 串流追劇看電影

過年遠離忙碌工作，可以獨自沉浸在自己喜愛的劇集和電影中，跟著故事情節展開冒險，享受追劇的樂趣，細細品味它帶來的情感衝擊，並反思其中的價值觀。

2025蛇年春節連假9天的時間，想追劇看電影的朋友們，歡迎打開Netflix、Disney+、MyVideo、KKBOX、friDay、LINE TV等影音平台，根據喜好來選擇觀看內容。Netflix獨家播映、全球影史觀看時數最高的影集《魷魚遊戲》第二季已在12月26日上線；Disney+提供迪士尼、皮克斯、漫威等多元影視內容，以及現象級韓劇《MOVING異能》原作者姜草打造的《照明商店》；MyVideo精選多部跟播夯劇，其中由楊紫與李現主演的陸劇《國色芳華》頗受矚目，甫上架就空降戲劇榜冠軍。

若找不到推薦清單，可參考陸劇、韓劇、台劇、日劇、歐美劇口碑聲量排行，擔心劇荒的話，跟著網友的眼光準沒錯！

No.5 線上電動玩手遊

對於遊戲愛好者來說，平常要上班上課，很難盡情享受遊戲世界，年假就是一個很棒的時機，不一定要和老家的親戚頻繁聚會，反而更願意投入時間玩線上電動或手遊。

儘管身處不同地方，依然可以在虛擬世界中與朋友們線上組隊、並肩作戰，不用出門就能享受社交樂趣、放鬆紓壓，還能得到滿滿的成就感。《網路溫度計DailyView》推出口碑聲量排行榜單，將時下最夯的PC 線上遊戲、熱門手遊整理成實用懶人包，隨著網路聲量的增減變化排序，趕緊手刀收藏、分享給你的玩咖好友，隨時收看最新名次，春節期間盡情玩起來！

No.4 預訂個人年菜、單身圍爐

有網友透露，長輩突然語重心長地說，「如果不結婚，以後就沒人陪你吃年夜飯了」，讓他不知如何回應。每當年節來臨，大家總是圍坐一桌，與親朋好友共度團圓時光，但對單身者來說，卻可能帶來無形的壓力或孤獨感。

隨著時代變遷，越來越多餐廳推出個人化年菜，專為單身顧客設計，既保留了過年傳統，又避免浪費，一個人也能享受豐盛的年夜飯。比如高雄市知名餐館「鄧師傅功夫菜」2025年推出「熱炒吧」系列商品，專為單人與小家庭設計，菜色自由搭配；彰化縣竹塘鄉農會也推出個人法式排餐，選用當地農產品製作，美味又有儀式感。

這樣的服務不僅便利，更是一種精心的關懷，傳達出「過年並非只有團圓才美好」。個人年菜中融合了家的味道，為自己安排一場單身圍爐吧！無論身處何地，都能在這些美味的菜肴中找到過年的意義。

No.3 泡在健身房練身材

過年，無論外界怎麼熱鬧，有時候最需要的是一段屬於自己的時間！

為了避免年節期間大吃大喝、享受美味年菜後身材走樣，有些人選擇前往健身房，把自己從親戚朋友的應酬中解放出來，專注於呼吸和力量的調整，不僅放鬆身心，還能兼顧健康管理。

想要趁著年假運動的你，各大健身房、運動中心開放時間與專屬優惠可能因春節調整，例如World Gym健身俱樂部除夕夜16:00休館、BE YOUR FITNESS除夕休館等，建議先上官網查詢再前往才不會撲空。

No.2 到一人餐廳吃飽飽

過去一個人吃飯被視為孤獨、怪咖指標，近年日劇裡出現知名的孤獨美食家、韓國縮略語出現「혼밥（獨自吃飯）」，甚至延伸出「혼술（獨自喝酒）、혼코（獨自唱KTV）」，顯示了獨食文化開始流行。

單身族群日漸增加，越來越多的餐廳設立一人專屬的座位和菜單，甚至整間店專為單身者服務，菜品精緻、食物份量恰到好處，尤其個人燒肉、火鍋更是受到歡迎。許多網站整理了個人餐廳懶人包，單人友善燒肉店，包含燒肉政宗、燒肉Smile、鉄火燒肉、上村牧場、發肉Me、油花迴轉吧；想吃火鍋可選擇12 Mini、有間火鍋、滾吧鍋物等，無須應付他人，放下瑣事專注於當下的餐點，讓日常的壓力得到釋放。

一個人的飯桌，是自我對話的開始。就算想吃自助buffet或吃到飽餐廳，FB社團《台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報》中也有網友分享，「欣葉、晶華、君悅、茹曦、圓山、沾美、喜來登、凱達，一個人都是沒問題的，只要訂到位子」、「涮乃葉、momo壽喜燒、饗食天堂、饗饗、旭集、A JOY 饗、漢來海港、島語、和牛涮、肉次方、義米蘭，這些吃到飽我一個人去吃沒被加價過」。

No.1 安排獨旅行程

通常，年節回憶是擁擠的、熱鬧的，或許你也曾想過利用年假來場自由行，卻受限於親友的期待與傳統觀念的束縛。

有網友在Threads上提到，「獨旅真的是一件很容易想，但很難做到的一件事，本來打算春節假期自己去高松獨旅（小孩跟爸爸去他家過年了），但是又被『過年就應該回家看親人』這個觀念綁架，連機票、飯店、美術館的票都看好了，現在可能只是個夢～何時才能真正的自由」。

其實，越來越多人選擇在春節期間安排獨自一人的旅行，去想去的地方、吃想吃的食物，無需擔心與他人的意見衝突，盡情在陌生的城市中尋找屬於自己的節奏和節慶感。不僅可以放慢腳步、獲得久違的放鬆，還能完成對自我的探索，避免在家庭聚會中可能出現的壓力，獨自反思過去並展望未來，感受無拘無束的輕鬆和自在。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月17日至2025年01月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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