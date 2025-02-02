年初五迎財神…這時段開工最旺財 2生肖犯煞注意

今天是大年初五又稱「隔開」，準備開市、開工也是「迎財神」的好日子，民俗專家廖大乙表示，初五或初六都是開工大吉日，上午5時至11時更是最佳時段，但分別沖煞肖猴、肖雞者，應注意避開；並把握今天清掃、丟垃圾來掃除窮氣。

廖大乙指出，年初五「隔開」意味新春至初四已告一段落，該恢復正常作息，因此不少公司行號或店家會在初五開工、開市，更重要的是「迎財神」，因初五也是五路財神聖誕，開工拜拜幫財神祝壽，更迎接其入店，保佑未來一年財源滾滾。

今年的正月初五、初六均為開工大吉日，公司店家可依其工作安排挑選其中一天開工或開市，上午5時至11時更是開工拜拜的最佳時段，可準備餅乾、糖果，甚至香蕉、李子、梨、鳳梨、蘋果等具吉祥寓意的水果當供品，招財又進利。

廖大乙也提醒，正月初五日沖肖猴者，初六日沖肖雞者，當天開工拜拜時應避開；老闆發開工紅包，金額不限，但應為雙數，可視行業別選擇紅包袋，一般公司工廠使用代表正財的直式紅包；八大行業或業務性質用橫式紅包，以祈求業績更好。

此外，從大年初一到初四因習俗或垃圾車停收等，不少民眾家中已堆積不少垃圾，建議能在大年初五這天打掃房子、清除住家垃圾，意味著把窮氣掃掉，也代表忘掉一切不好、不如意的過去，開始專心工作，展望未來。

若想要讓自己在新的一年招財納福更加無往不利，廖大乙則說，乙巳蛇年大利南、北方，建議可準備水果、糖果、糕餅等甜食，找位於住家或公司南方或北方的廟宇拜拜，且以有供奉財神或土地公廟為宜，平時也要多布施行善更能獲財神青睞。